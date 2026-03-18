Građevinarstvo među najbrže rastućim sektorima

Broj građevinskih obrta u Hrvatskoj u godinu dana porastao je 10,1%, a u pet godina 62,3%, priopćili su iz Hrvatske obrtničke komore (HOK). Prema podacima Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, u veljači ove godine bilo je 16.985 obrta u djelatnosti građevinarstva, 1563 obrta više nego godinu prije, a u usporedbi s veljačom 2021. čak za 6522. Najveći udio svih djelatnosti u građevinarstvu čini kategorija “specijalizirane građevinske djelatnosti”, čak 92,7%, u kojoj je broj obrta u posljednjih godinu dana rastao 11,2%, a u posljednjih pet godina 71,5%.

Najviše obrta tiče se djelatnosti uvođenja instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju te “ostalih” završnih građevinskih radova. Slijede poslovi postavljanja podnih i zidnih obloga, fasadnih i štukaterskih radova, ugradnje stolarije, elektroinstalacijskih radova, soboslikarskih i staklarskih radova te radovi na krovištu. U proteklih godinu dana u području specijaliziranih građevinskih djelatnosti najveći postotni rast broja obrta bilježe fasadni i štukaturski radovi te ugradnja stolarije.

Prema regionalnoj raspodjeli, najveći broj građevinskih obrta u veljači bilježi Splitsko-dalmatinska županija, a slijede Istarska županija, Grad Zagreb i Primorsko-goranska županija. Raste i broj zaposlenih u sektoru, kažu iz HOK-a. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u veljači je u građevinskim obrtima bilo je zaposleno ukupno 29.266 osoba, uključujući obrtnike i radnike zaposlene kod obrtnika. To je 1316 osoba više nego godinu prije, odnosno rast od 4,7%, dok je u usporedbi s 2021. broj zaposlenih povećan za 7322 osobe, odnosno 33,4%.

– Podaci jasno pokazuju da je građevinarstvo jedan od najbrže rastućih sektora hrvatskog obrtništva. Istodobno, rast broja obrta i zaposlenih donosi i nove izazove, od nedostatka kvalificirane radne snage do potrebe za stalnim unapređenjem sigurnosti na gradilištima – istaknuo je Antun Trojnar, potpredsjednik HOK-a. O tomu će se, kao i potencijalnim rješenjima koja će omogućiti daljnji razvoj struke i kvalitetnije uvjete rada, raspravljati i na skorašnjem 5. Susretu graditelja HOK-a 28. ožujka u Bjelovaru.

Među ostalim, otvorit će se i rasprava o provedbi energetske obnove, s naglaskom na iskustva izvođača radova u provedbi projekata, nedostatak kvalificirane radne snage, složenost organizacije radova na postojećim zgradama, rokovi izvođenja te usklađivanje projektne dokumentacije s realnim uvjetima na gradilištu. Druga važna tema koja ostaje jedno od ključnih pitanja u sektoru zbog specifičnosti gradilišta jest istodobno sudjelovanje više izvođača, promjenjivi uvjeti rada te povećani rizici povezani s radom na visini, strojevima i iskopima.