Razotkrivena tajna operacija Izraela: Evo kojom metoda likvidiraju iranski lideri prije nego što shvate što ih je snašlo

U jeku sve intenzivnijeg sukoba između Izraela, SAD-a i Irana, jedan od najviših iranskih sigurnosnih dužnosnika, Ali Larijani, pojavio se u javnosti u Teheranu, poručivši kako 'duh hrabrih ljudi, dužnosnika i vođa ne može biti poražen'. No samo nekoliko dana kasnije, ubijen je u preciznom raketnom napadu izraelskih obavještajnih službi. Iste noći, prema informacijama koje su Izraelu dostavili sami iranski građani, lociran je i vođa paravojne milicije Basij, Gholamreza Soleimani, koji je također likvidiran.

Od samog početka sukoba, izraelski i američki dužnosnici naglašavali su kako je cilj stvoriti uvjete za unutarnji pad režima. Prema podacima, u napadima su ubijene tisuće pripadnika sigurnosnog aparata, od visokih dužnosnika do operativaca na terenu. Kako piše The Wall Street Journal, Izrael je proveo opsežnu kampanju udara na sigurnosne strukture, uključujući Revolucionarnu gardu i miliciju Basij. Do sada je navodno ispaljeno oko 10.000 projektila na tisuće ciljeva, od čega više od 2.200 povezanih s unutarnjim sigurnosnim snagama. Strategija uključuje konstantno praćenje i napade na zapovjedne centre, skladišta, policijske postaje, ali i improvizirana okupljališta poput sportskih objekata. Jedan od najsmrtonosnijih napada dogodio se na stadionu Azadi u Teheranu, gdje su poginule stotine pripadnika sigurnosnih snaga.

Osim fizičkih napada, Izrael provodi i psihološki pritisak. Obavještajne službe kontaktiraju iranske zapovjednike, prijeteći njima i njihovim obiteljima te ih pozivaju da ne djeluju protiv vlastitog naroda u slučaju pobune. Istovremeno, sigurnosne snage suočene su s ozbiljnim problemima, mnogi su prisiljeni spavati u vozilima, džamijama ili improviziranim skloništima, dok se zapovjedna struktura sve više narušava. Građani Irana sve češće prijavljuju osjećaj nesigurnosti i kaosa. Policijske postaje su napuštene ili nefunkcionalne, a sigurnosne snage skrivaju se u civilnim objektima. Zabilježeni su slučajevi gdje stanovnici napuštaju zgrade kada se u njih usele sigurnosne snage, bojeći se da bi mogli postati meta napada. Istovremeno, svakodnevni život je poremećen, odgađaju se istrage, zatvaraju trgovine, a sigurnost više nije zajamčena.

Unatoč velikim gubicima i pritisku, analitičari upozoravaju da je vrlo teško srušiti vlast isključivo zračnim napadima. Postoji i rizik da režim, ako preživi, izađe iz sukoba još odlučniji i opasniji. Iako izraelske procjene govore da se režim nalazi na putu prema slomu zbog ekonomske krize i nezadovoljstva građana, ključna odluka ipak ostaje na iranskom narodu. Za sada, sigurnosne snage i dalje kontroliraju ulice i guše svaki pokušaj pobune, a mnogi građani smatraju da bi otvoreni otpor u ovom trenutku bio previše rizičan.