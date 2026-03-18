'Na očima ima crnu mrežicu, nosi nož i hoda k'o da je osvojila Ameriku': Zagrepčanima nije svejedno

Fotografija žene koja sva u crnom, skrivenog lica i s nožem u ruci hoda zagrebačkim ulicama, pojavila se na Redditu i izazvala lavinu komentara. Kako se da iščitati iz njih "po naglasku i izgovorenim psovkama cijeli život živi u Zagrebu, na očima ima gustu crnu mrežicu i osim što upada u oči jer je cijela tako prekrivena, hoda k'o da je osvojila Ameriku".

Autora objave zanimalo je viđaju li ju i drugi po metropoli. "Frend ju je vidio u tramvaju broj 3, držala je cijelo vrijeme nož u ruci i derala se na stariji žensku koja je ulazila u tramvaj, nakon toga je zašutjela i frend je brzo izašao. Plus žena koja je izlazila ispred njega je zvala policiju", "Ja sam par puta vidjela ovakvu osobu da šeta gradom. Danas sam je prvo susrela na Glavnom kolodvoru. Kasnije mi je frendica poslala sliku kako šeta nožem u ruci", "Iz auta smo je vidjeli u srijedu u Dubravi gdje je u parku s nečim u ruci hodala brzim hodom", nizali su se komentari.

Jedna korisnica Reddita napisala je i kako ju je njezina prijateljica pokušala snimiti još prije dva mjeseca. "Skoro ju je napala. Jako neugodna situacija. To se u Dubravi dogodilo", napisala je. Neki su pisali i kako "po dobrom starom običaju nitko neće poduzeti ništa tak dugo dok netko nekog ne izmesari" te da "nitko više ne zna pozvati policiju".