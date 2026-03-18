Što otkrivaju otpadne vode: Potrošnja kokaina u Splitu raste, u Zagrebu pada

Upotreba kanabisa u Zagrebu je u padu, dok je njegova upotreba u Splitu u porastu. Slično je i s kokainom, čija se koncentracija u Zagrebu smanjila, a u Splitu povećala. Viša je i razina splitskih markera za ketamin, međutim, u zadnjem mjerenju vidjelo se da se potrošnja ecstasyja u Zagrebu povećala, za razliku od prethodne godine kad je bilo obrnuto, što svjedoči o vrlo brzim izmjenama trendova. Rezultati su to istraživanja otpadnih voda i prisutnosti tragova droga u njima, koje je predstavljeno u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Istraživanje se redovno provodi u okviru europske mreže SCORE (Sewage analysis CORe group – Europe) i u suradnji s Agencijom Europske unije za droge (EUDA). Uzorkovalo se od ožujka do svibnja 2025. godine u 115 europskih gradova iz 25 država članica EU te u Norveškoj i Turskoj.

Generalno, u EU kontinuirano raste potrošnja kokaina, još od 2012., a sve više se zadnjih nekoliko godina zloupotrebljava ketamin. Taj se anestetik inače koristi u medicini, međutim sve više se počinje ilegalno proizvoditi i konzumirati, a upravo je konzumacija ketamina uzrokovala smrt popularnog glumca iz serije "Prijatelji". Analiza otpadnih voda omogućuje praćenje geografskih i vremenskih trendova prisutnosti droga u zajednici, mjerenjem razina njihovih metabolita izlučenih u urinu. U istraživanju su analizirani tragovi kanabisa, kokaina, MDMA-a, amfetamina, metamfetamina i ketamina.

Istraživanje se provodi od 2011. godine, a Zagreb u njemu sudjeluje od samog početka, dok je Split od 2024. godine prvi put uključen u istraživanje. Dobiveni rezultati omogućuju usporedbu podataka među europskim gradovima te praćenje dugoročnih trendova, što može pridonijeti oblikovanju javnozdravstvenih i sigurnosnih politika. – Kanabis je najveći pik imao u Europi tijekom korone, s tim da je u Zagrebu u padu od 2021. Kokain u Europi generalno bilježi rast, što potvrđuju i zaplijenjene količine. Podaci govore da proizvodnja kokaina raste godišnje između 10 i 20%, a Europa je najveće tržište i to su posljedice. Ecstasy se najčešće ne konzumira kontinuirano, nego vikendom – kazao je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a.

Dražen Rastović, voditelj Službe kriminaliteta droga MUP-a, navodi kako se 60% međunarodnih zločinačkih organizacija bavi samo proizvodnjom, krijumčarenjem i prodajom droga, a s tim je povezano i pranje novca, korupcija i ostali oblici kriminala. Više od 86% tih zločinačkih organizacija ima sposobnost ulaza u gospodarske tijekove. Sintetičke droge apostrofirao je kao sve veću prijetnju zbog jednostavnosti proizvodnje i brze prilagodbe, a upozorio je na manje spominjane fentanil, nitezen i slične supstance koje predstavljaju opasnost u obliku smrtonosne doze od dva miligrama, a nalaze nam se u susjedstvu. Proizvodnja kokaina proširila se iz Južne Amerike na zemlje Srednje Amerike, zbog povećane ponude cijene stagniraju, a zbog opće relativizacije konzumiranja droge kao prihvatljivog stila života potražnja raste.