U METROPOLI RASTE ECSTAZY

Što otkrivaju otpadne vode: Potrošnja kokaina u Splitu raste, u Zagrebu pada

Autor
Romana Kovačević Barišić
18.03.2026.
u 18:45

Petković: Kanabis je u Zagrebu u padu od 2021. Ecstasy se ne konzumira kontinuirano, nego vikendom

Upotreba kanabisa u Zagrebu je u padu, dok je njegova upotreba u Splitu u porastu. Slično je i s kokainom, čija se koncentracija u Zagrebu smanjila, a u Splitu povećala. Viša je i razina splitskih markera za ketamin, međutim, u zadnjem mjerenju vidjelo se da se potrošnja ecstasyja u Zagrebu povećala, za razliku od prethodne godine kad je bilo obrnuto, što svjedoči o vrlo brzim izmjenama trendova. Rezultati su to istraživanja otpadnih voda i prisutnosti tragova droga u njima, koje je predstavljeno u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Istraživanje se redovno provodi u okviru europske mreže SCORE (Sewage analysis CORe group – Europe) i u suradnji s Agencijom Europske unije za droge (EUDA). Uzorkovalo se od ožujka do svibnja 2025. godine u 115 europskih gradova iz 25 država članica EU te u Norveškoj i Turskoj.

Generalno, u EU kontinuirano raste potrošnja kokaina, još od 2012., a sve više se zadnjih nekoliko godina zloupotrebljava ketamin. Taj se anestetik inače koristi u medicini, međutim sve više se počinje ilegalno proizvoditi i konzumirati, a upravo je konzumacija ketamina uzrokovala smrt popularnog glumca iz serije "Prijatelji". Analiza otpadnih voda omogućuje praćenje geografskih i vremenskih trendova prisutnosti droga u zajednici, mjerenjem razina njihovih metabolita izlučenih u urinu. U istraživanju su analizirani tragovi kanabisa, kokaina, MDMA-a, amfetamina, metamfetamina i ketamina.

Istraživanje se provodi od 2011. godine, a Zagreb u njemu sudjeluje od samog početka, dok je Split od 2024. godine prvi put uključen u istraživanje. Dobiveni rezultati omogućuju usporedbu podataka među europskim gradovima te praćenje dugoročnih trendova, što može pridonijeti oblikovanju javnozdravstvenih i sigurnosnih politika. – Kanabis je najveći pik imao u Europi tijekom korone, s tim da je u Zagrebu u padu od 2021. Kokain u Europi generalno bilježi rast, što potvrđuju i zaplijenjene količine. Podaci govore da proizvodnja kokaina raste godišnje između 10 i 20%, a Europa je najveće tržište i to su posljedice. Ecstasy se najčešće ne konzumira kontinuirano, nego vikendom – kazao je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a.

Dražen Rastović, voditelj Službe kriminaliteta droga MUP-a, navodi kako se 60% međunarodnih zločinačkih organizacija bavi samo proizvodnjom, krijumčarenjem i prodajom droga, a s tim je povezano i pranje novca, korupcija i ostali oblici kriminala. Više od 86% tih zločinačkih organizacija ima sposobnost ulaza u gospodarske tijekove. Sintetičke droge apostrofirao je kao sve veću prijetnju zbog jednostavnosti proizvodnje i brze prilagodbe, a upozorio je na manje spominjane fentanil, nitezen i slične supstance koje predstavljaju opasnost u obliku smrtonosne doze od dva miligrama, a nalaze nam se u susjedstvu. Proizvodnja kokaina proširila se iz Južne Amerike na zemlje Srednje Amerike, zbog povećane ponude cijene stagniraju, a zbog opće relativizacije konzumiranja droge kao prihvatljivog stila života potražnja raste.
Europa Hrvatska rast kokain droga

LE
Levanto
19:11 18.03.2026.

Split neće zakazati. Ko je računa drugačije ni gazija splitskim kaletan.

'NEĆEMO SE ŽURITI, IMA VREMENA'

Milanović: 'Plenković me četiri puta odbio, sad mu se žuri. Kao da ga nešto žulja'

Nakon gotovo četiri i pol godine, predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković sjest će za isti stol na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Predsjednik je potvrdio da prihvaća premijerov prijedlog, no nije propustio istaknuti kako mu je neobična iznenadna žurba iz Vlade, sugerirajući da teme koje će se naći na stolu zahtijevaju ozbiljnu i temeljitu pripremu, a ne brzanje

