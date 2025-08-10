310. Sinjska alka drugi put: Sinjani i gosti prkose vrućinama, traže se karte za veliku svečanost

* 310. Sinjska alka starta u 16:30, a slavodobitnik će biti poznat oko 19:30, nakon čega slijedi izjava uživo. Na početku će govor održati alkarski vojvoda Mario Šušnjara

*Izaslanik predsjednika RH i pokrovitelja 310. Sinjske alke bit će general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik GS OSRH, izaslanik predsjednika Vlade je Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, a dolazak je potvrdio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković

*Večernji program uključuje slavlje u kući pobjednika, koncert Mate Bulića u 22 sata i vatromet oko ponoći

OVDJE PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

13:10 - "Iz krajnosti u krajnost" govore brojni posjetitelji 310. Sinjske alke koja će svoje odgođeno izdanje imati danas. Strašna kiša i oluja prošle nedjelje, a ove slika potpuno drugačija. Strašna žega i vrućina i preko 35 u hladu ispraznili su sinjske ulice tijekom prijepodneva i oko podneva. Dio turista i posjetitelja rashladio se i upoznao s povijesti ove viteške igre u Muzeju Alke koji slavi 10. godišnjicu. Drugi su pak ispunili terase kafića, stolac više u hladu i što hladnije piće tražilo se u centru. U Sinju je kolovoz svečan pa uz alkarsko grad ovih dana poprima i hodočasničko ruho. Brojni mladi, ali i vjernici svih uzrasta došli su na misu u Baziliku Gospe Sinjske.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pržina, odnosno pješčana podloga na alkarskom trkalištu je spremna dočekati alkare u borbi za 310. Sinjsku alku od 16.30 sati. Gledatelje pak čeka 5100 mjesta u gledalištu. Karte po cijeni od 20, 30, 50 eura nabavljaju se i na dan Alke, a brojni koji su u blizini i pokušali su ovdje doći i prošlu nedjelju muku su mučili sa zamjenom karte jer im je kiša otopila stare karte, a za novu im je trebao dokaz ili račun.

Foto: Dario Topić

Unatoč tome raspoloženje je svečano, a iako su one dnevne svečanosti odrađene prošli tjedan pa su danas izostale, mačkule (topovi) sa Starog grada i budnica limene glazbe oglasili su se u 6 ujutro, najavljujući jedan od najsvečanijih dana u Cetinskom kraju. Mačkule su ponovno zapucale i u 13 sati, a pucat će i večeras u čast slavodobitnika

13:00 - Kako javlja Večernjakov reporter Dario Topić, unatoč kolovoškoj žegi i činjenici da je 30 stupnjeva u hladu izmjereno još jutros u 8 sati. Strojevi i deseci radnika su na sinjskom hipodromu. Tjedan dana od velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, hipodrom je još uvijek neprepoznatljiv, no pozornica je uklonjena, skidaju se tribine i brojne konstrukcije.

Sinjski hipodrom se oporavljanakon Thompsonovog koncerta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Okolne ulice još prvih dana su počišćene i osim uz ponekog prolaznika koji nosi crnu MPT majicu tragova koncerta u ostatku grada gotovo da i nema. Konji na hipodromu šeću po nešto manjem krugu dok se hipodrom ne vrati u prvobitno stanje. Podsjetimo, više od mjesec dana nakon koncerta zagrebački hipodrom još nije sređen.

Sinjski hipodrom

10:30 - Sinj danas slavi 310. izdanje Sinjske alke – viteške igre koja svake godine u kolovozu u grad pod Kamičkom privuče tisuće posjetitelja. Utrka počinje u 16:30, a pobjednika očekujemo oko 19:30, kada će slavodobitnik dati izjavu za medije.

Atmosfera u gradu je od jutra svečana – uz mimohode, druženja i dolazak visokih uzvanika poput potpredsjednika Vlade Tomo Medveda, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i izaslanika predsjednika Zorana Milanovića. Nakon proglašenja slijedi slavlje u kući pobjednika, a večer završava koncertom Mate Bulića u 22 sata i vatrometom u ponoć.

Odjeveni u raskošne odore svojih predaka iz 18. stoljeća, alkari na konjima u punom galopu jure trkalištem dugim 160 metara, koje moraju prijeći za manje od 12 sekundi. Njihov cilj je kopljem pogoditi središte malog željeznog prstena – alke – koji visi na konopu na visini od 3,32 metra. Pogodak "u sridu", u najmanji središnji prsten promjera svega 35 milimetara, donosi tri punta i predstavlja vrhunac vještine. Pogodak u gornji dio prstena vrijedi dva, a u jedan od dva donja dijela po jedan punat. Pobjednik, slavodobitnik, postaje onaj alkar koji u tri trke prikupi najviše punata, a njegova pobjeda slavi se cijele godine kao pobjeda cijele zajednice.

Sve je spremno za 310. Sinjsku alku: U grad od jutra svečana atmosfera ovo je sve što trebate znati

10:15 - Sve je bilo spremno za vrhunac alkarskih svečanosti u nedjelju, 3. kolovoza 2025. godine. Alkarsko trkalište, ponosni alkari i njihovi momci, deseci tisuća posjetitelja i cijeli Sinj s ponosom su iščekivali početak trke. No, priroda je imala drugačije planove. Jako nevrijeme, praćeno obilnom kišom i grmljavinom, natjeralo je Viteško alkarsko društvo na tešku, ali nužnu odluku – odgodu natjecanja.

Ovogodišnji program obuhvaća više od 70 raznovrsnih događanja namijenjenih svim generacijama, potvrđujući status Sinja kao epicentra ljetnih zbivanja. Posjetitelji mogu uživati u glazbenim večerima na povijesnoj tvrđavi Kamičak, doživjeti prošlost kroz spektakularnu povijesnu predstavu "Opsada Sinja 1715." na glavnom gradskom trgu, sudjelovati u besplatnim stručnim vodstvima ili otkriti nove svjetove na promocijama knjiga i izložbama. Posebno je zanimljiv događaj "Povratak igrama", koji stare dalmatinske kale i dvore pretvara u igrališta, oživljavajući tradicionalne igre i jačajući duh zajedništva.