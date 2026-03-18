Daniella Pavičić otkrila kako joj je reagirala obitelj kada im je rekla kako i zbog čega putuje u Njemačku

U glamuroznoj dvorani Kurhausa u Bad Homburgu u subotu navečer su proglašeni dobitnici prestižne nagrade Večernjakova domovnica 2026, u organizaciji Večernjeg lista i Fenix-magazina. Među dobitnicima se istaknula kanadska glazbenica hrvatskog podrijetla Daniella Pavičić. Za ovu posebnu prigodu, Daniella je doputovala iz Miamija, gdje trenutno živi sa suprugom i dvjema kćerima.

Daniella je dobila nagradu čitatelja u kategoriji Glazba. Ovaj izbor najpopularnijih Hrvata izvan domovine (Kroatischer Heimatpreis – Domovnica) slavi uspjehe hrvatskog iseljeništva diljem svijeta, a nominacija i nagrada imaju osobito značenje za glazbenicu.



– Dobiti ovu nagradu, ili samo biti nominirana za mene ima veliko značenje. Kao netko tko je veći dio života proveo izvan Hrvatske, ali duboko uronjen u njezinu kulturu kroz iseljeništvo u Torontu, osjećaj je posebno lijep kada vas prepozna tako važne hrvatske novine i Hrvati diljem svijeta Glazba mi je oduvijek bila način da ostanem povezana sa svojim korijenima, rekla je oduševljena glazbenica.

Daniella je nakon osvojene nagrade istaknula kako su joj hrvatski folklor, pop glazba i melodije koje je slušala u djetinjstvu oblikovali njezin umjetnički izraz: od vokalnih intonacija do inspiracije u pisanju glazbe. Dodala je da je posebno sretna što njezina djeca mogu iz prve ruke upoznati kulturno nasljeđe svojih roditelja.

Otac je na Daniellu posebno ponosan. – Glazba je oduvijek bila moj most prema korijenima. Odrastajući, najviše sam voljela slušati Olivera Dragojevića i Magazin. Kroz folklor u Kanadi učila sam o glazbenoj povijesti i o utjecaju različitih regija na stilove glazbe. Pjevala sam hrvatske pop pjesme i bila dio hrvatskog benda, nastupajući čak i na vjenčanjima, što mi je donosilo posebnu radost. Hrvatska kultura, glazba i umjetnost snažno su oblikovali moj umjetnički izraz i vokalne intonacije. Kada sam čula za nominaciju, bila sam iznenađena i duboko počašćena. Moja obitelj bila je jednako uzbuđena, a posebno ponosan bio je moj otac, dok je nagrada dirnula moju majku. Djeca su bila znatiželjna i ponosna, a suprug velika podrška. Prisjetili smo se ranih godina moje karijere, kada me hrvatska zajednica u Kanadi srdačno prihvatila i dala mi prvo iskustvo i samopouzdanje, kaže Daniella.

Roditelji su joj podrijetlom iz Hrvatske, otac iz Lovinca u Lici, a majka iz Jurovskog Broda kraj Karlovca. Majka joj sa dvoje godine otišla s obitelji u Melbourne, gdje je odrasla. – Iako nas život i posao često drže izvan zemlje, trudim se posjećivati Hrvatsku i održavati vezu s domovinom, za sebe i svoju djecu. Duboko sam ponosna što sam Hrvatica. Još jednom, hvala što ste me uključili među ovogodišnje nominirane, to je zaista velika čast, kazala je Daniella.