FOTO Ovo je skupina koja je švercala drogu, među njima odvjetnica i sin sutkinje
Na Županijski sud u Osijeku privedena je devetorka koja se sumnjiči za preprodaju droge i pranje novca, a među kojima je sin predsjednice Općinskog suda u Vukovaru, Dorijan Soldo i odvjetnica Marija Cindrić Bojmić.
Kako je ranije objavljeno, višemjesečnim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 32-godišnjak i 28-godišnjak organizirali zločinačko udruženje na način da su u zajedničko djelovanje povezali drugih sedam osumnjičenika, u cilju pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti kroz kontinuiranu nabavu, skladištenje i daljnju prodaju većih količina droga na područjima Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.
Sumnja se da su njih dvojica od nepoznatih osoba nabavili najmanje 54 kilograma konoplje i najmanje 2,5 kilograma kokaina, dok je za vrijeme realizacije kriminalističkog istraživanja pretragama kod osumnjičenika pronađeno još 20 kilograma konoplje te 581 gram droge tipa amfetamin tzv. speed, ukupna vrijednost koje droge iznosi gotovo milijun eura.
Odvjetnicu se tereti da je u dogovoru sa Soldom i 32-godišnjakom uspostavljala kontakte s nepoznatim krijumčarima konoplje iz Zagreba te dogovarala nabavu najmanje 10 kilograma te droge radi daljnje preprodaje od drugih okrivljenika.
Nakon što bi članovi zločinačkog udruženja ili osobe koje su od udruženja kupovale drogu bili uhićeni, Cindrić Bojmić je, prema uputama prvookrivljenog Solde, kao odvjetnica preuzimala njihova zastupanja te im prenosila njegove upute o načinu iskazivanja, a zatim o sadržajima tih iskaza obavještavala Soldu i trećeokrivljenog.