Astrolozi tvrde: 'Ovih šest horoskopskih znakova najvjerojatnije će dobiti na lutriji'
Neki ljudi jednostavno imaju sreće. Bilo da njihov tim uvijek pobjeđuje u utakmici ili da ih nikad ne uhvati kiša dok su vani, ovi su ljudi prilično sretni. Izgledi jednostavno mogu biti u njihovu korist, no astrologija bi također mogla pomoći objasniti zašto je, recimo, veća vjerojatnost da će neki ljudi dobiti na lutriji. Astrolozi su za Best Life otkrili šest znakova zodijaka koji će vjerojatno uspjeti nešto dobiti, od onih koji će osvojiti nekoliko dolara na igrama sa struganjem do onih koji će osvojiti jackpot.
Bik: ''Bikovi vole novac, osobito njegovu sigurnost; kao da je privlačnost novca ugrađena u njihovu dušu'', kaže astrologinja Lauren DeGolia. Uz to, kao zemljani znak, Bik je prizemniji i strpljiviji od većine te će čekati da mu se dobre stvari dogode. Imaju prirodni afinitet za privlačenje bogatstva, ali neće žuriti ni s čim, a da ne prođu kroz svaki ishod.
"Svojim nepokolebljivim pristupom i vještinom donošenja mudrih financijskih odluka Bikovi svoje težnje pretvaraju u opipljive nagrade", objašnjava Raquel Rodriguez, astrologinja i osnivačica Your Zodiaca, a to je ono što im daje prednost kada je riječ o dobitku na lutriji.
Ribe: Ribe su poznate po neusporedivoj intuiciji, kao i po svojoj povezanosti sa snovima i duhovnim svijetom. Stoga imaju sposobnost privlačenja sreće i pozitivnih vibracija. "Njihova intuitivna priroda omogućuje im da iskoriste nevidljivu energiju i suptilne znakove, što im daje prednost kada je u pitanju lutrija", kaže Rachel Clare, profesionalna astrologinja u Mystic Sense. Neptunov planetarni utjecaj također je od velike pomoći za njih.
Strijelac: Šanse Strijelca za dobitak na lutriji prilično su dobre, zahvaljujući njihovoj avanturističkoj strani i stavu. "Njihov optimističan pogled, otvorenost i strast za preuzimanjem rizika vode do uzbudljivih prilika", kaže Rodriguez. Ovi ljudi neće sjediti i propuštati priliku. Zgrabit će život za rogove i odlučni su igrati dok nešto ne osvoje, čak i ako je to malo.
Također su promjenjivi znak, pa su fleksibilni i mogu promijeniti smjer kad je to potrebno. "Što se tiče lutrije, Strijelci brzo prilagođavaju svoje strategije, isprobavaju nove pristupe i istražuju različite kombinacije brojeva", objašnjava Clare.
Lav: "Lavovi koje karakterizira njihovo samopouzdanje i optimizam najvjerojatnije će vjerovati u svoju sreću i osvojiti veliki dobitak na lutriji", kaže Rodriguez. Oni su nevjerojatno pozitivni ljudi i učinit će sve što je potrebno da dovedu dobre stvari u svoju orbitu. Kao vatreni znak, poput Strijelca, imaju golemu strast za isprobavanjem novih stvari.
Osim toga, ne podnose dobro poraz, pa im je lakše nastaviti pokušavati nego prihvatiti poraz. "Lavova vjera u vlastite sposobnosti, u kombinaciji s njihovom blistavom karizmom, često dovodi do povoljnih ishoda u igrama na sreću", dodaje Rodriguez.
Ovan: Svi znamo da Ovnovi vole pobjeđivati. Također, nikada ne odustaju, pa će se iscrpljivati dok ne pobijede. ''Oni imaju snažan osjećaj vjere i upravo te komponente povećavaju vjerojatnost da Ovnovi dobiju srećku'', kaže DeGolia. Ovi vatreni znakovi također su nevjerojatno samouvjereni, i to će svakako iskoristiti u svoju korist.
Imaju nenadmašan osjećaj odlučnosti kada su u pitanju stvari koje žele, a njihov entuzijazam pomaže privući sreću. ''Ovan pristupa lutriji s optimističnim i poduzetnim duhom, pali plamen sreće čistom snagom volje'', primjećuje Clare.
Vaga: Vage su predstavljene vagom pravde tako da uvijek teže ravnoteži i harmoniji u životu. Imaju osjećaj za poštenje, što je veliki razlog zašto su horoskopski znak koji će najvjerojatnije dobiti na lutriji. "Šireći dobre vibracije i fino rješavajući sukobe", Vaga skuplja ozbiljne bodove karme, a svemir ima tendenciju nagraditi takve napore", kaže Clare.