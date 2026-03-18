Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AMERIČKA PODRŠKA ORBANU

Orbanu u pomoć stiže JD Vance: Može li mu gorljivi Trumpov potpredsjednik spasiti izbore

Vice President JD Vance disembarks Air Force Two at Joint Base Andrews
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
1/5
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
18.03.2026.
u 20:25

Trump je prošlog mjeseca podržao Orbana, nazvavši ga "zaista snažnim i moćnim vođom" u objavi na društvenim mrežama.

Američki potpredsjednik JD Vance u narednim danima namjerava posjetiti Mađarsku kako bi iskazao podršku dugoročnom nacionalističkom premijeru Viktoru Orbanu, koji se idućeg mjeseca suočava s teškim parlamentarnim izborima, reklo je u srijedu dvoje izvora upućenih u planove.

Do Vanceovog posjeta bi došlo nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio u veljači otputovao u Budimpeštu kako bi javno podržao Orbana uoči njegovih najtežih parlamentarnih izbora otkako je došao na dužnost 2010. Prema predizbornim anketama, Orbanova stranka Fidesz zaostaje po podršci u mjesecima uoči izbora 12. travnja.

Točan datum Vanceovog posjeta nije zasad poznat, a planovi bi se mogli promijeniti, upozorili su izvori, s obzirom na to da bi glavni dužnosnici možda htjeli ostati u Washingtonu dok traje američko-izraelski rat protiv Irana. Predsjednik Donald Trump je rekao da će odgoditi svoj posjet Kini zbog sukoba na Bliskom istoku.

Bijela kuća nije odmah komentirala tvrdnje izvora o Vanceovom posjetu. Orban, jedan od najbližih Trumpovih saveznika u Europi, dugo se sukobljava s Europskom unijom zbog niza različitih pitanja, uključujući Ukrajinu. Prkoseći Bruxellesu, održava srdačne odnose s Moskvom, odbija poslati oružje Ukrajini te tvrdi da se Kijev nikada ne može pridružiti bloku.

Trump je prošlog mjeseca podržao Orbana, nazvavši ga "zaista snažnim i moćnim vođom" u objavi na društvenim mrežama. Orbana mnogi desničari u Sjedinjenim Državama smatraju uzorom za Trumpove stroge imigracijske politike te za njegovu podršku za kršćanski konzervativizam.

Dok predizborna kampanja ulazi u posljednji mjesec, ankete pokazuju da Orbanova stranka zaostaje za oporbenom strankom Tisza, koju predvodi bivši član Fidesza Peter Magyar, no mnogi birači su i dalje neodlučni. Izbori, koji se odvijaju u vrijeme kada se Mađarska suočava sa slabim gospodarskim rastom i učincima rasta inflacije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., imat će velike posljedice za Europu usred jačanja konzervativnih i krajnje desnih političkih pokreta.

FOTO Prizori strave iz Beiruta: Više od 20 mrtvih u izraelskom napadu, urušila se zgrada
Vice President JD Vance disembarks Air Force Two at Joint Base Andrews
1/23
Ključne riječi
izbori. Mađarska Viktor Orban JD Vance

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ERNEST HERZOG IZ WJC-A SVJEDOČIO PRED SAVJETODAVNIM TIJELOM AMERIČKOG KONGRESA:

Židovi skrivaju lokacije događaja i svoje simbole, a društvene mreže zarađuju na mržnji - antisemitske poruke nose više klikova i interakcija

Predstavnik WJC-a Kongres je pozvao na podizanje antisemitizma u Europi na razinu ključnog transatlantskog strateškog prioriteta, povećanje nadzora nad stranim financiranjem ekstremističkih mreža te identifikaciju i razbijanje islamista koji djeluju pod krinkom civilnog društva, a povezani su s Muslimanskim bratstvom i Hamasom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!