Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠOK NA GLAZBENOJ SCENI

Slavni roker o teškoj dijagnozi: 'Neću se liječiti, živio sam život za desetoricu'

London: Održan je Camden Rocks Festival 2014
Foto: EDAA/ZDS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
18.03.2026.
u 08:00

Ginger Wildheart, legendarni pjevač i osnivač britanskog rock sastava The Wildhearts, objavio je da mu je dijagnosticiran rijedak i agresivan oblik raka. Unatoč teškim vijestima i odluci da odbije liječenje, 61-godišnji glazbenik poručuje obožavateljima da se show nastavlja te da će svirati do posljednjeg trenutka

Tim legendarnog britanskog sastava The Wildhearts objavio je da je njihovom pjevaču, gitaristu i osnivaču, Gingeru Wildheartu, dijagnosticiran limfom plaštenih stanica, rijedak, ali vrlo agresivan oblik raka. Objava na društvenim mrežama benda detaljno je opisala put do ove teške dijagnoze, otkrivajući s kakvim se izazovima cijenjeni glazbenik suočavao posljednjih mjeseci, a da pritom nitko od publike nije slutio ozbiljnost situacije. Njegova odluka koja je uslijedila šokirala je mnoge, ali je istovremeno potvrdila njegovu reputaciju beskompromisnog rockera koji život živi po vlastitim pravilima.

Sve je počelo tijekom britanske turneje "More Satanic Rites" u prosincu 2025. godine, kada je 61-godišnji Wildheart počeo osjećati snažne bolove zbog kojih je povremeno morao uzimati kratke pauze usred nastupa. Odlučan da ne razočara vjerne obožavatelje, i stare i nove, pjevač je uzimao tablete protiv bolova kako bi izdržao koncerte i isporučio rock and roll bez greške, ne propustivši pritom niti jedan riff. U izjavi benda stoji: "Nakon turneje, Ginger je potražio liječničku pomoć i obavio pretrage kako bi se utvrdio uzrok problema. Rezultati su, nažalost, potvrdili dijagnozu i s tugom vas obavještavamo da Ginger ima limfom plaštanih stanica (MCL)".

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio
London: Održan je Camden Rocks Festival 2014
1/27

Unatoč ozbiljnosti situacije, u službenoj objavi benda navodi se kako je Ginger, pravim imenom David Leslie Walls, "u odličnoj formi" te da nastavlja pisati nove pjesme koje će biti objavljene pod imenom The Wildhearts, ali i kao dio njegovih budućih solo projekata. Bend je potvrdio da će se svi već najavljeni koncerti održati prema planu, uključujući nastupe u travnju i svibnju, te da će uskoro biti objavljeni i novi datumi. "Dok procesuiramo ove vijesti i čekamo daljnje liječničke savjete, Ginger želi da svi znaju kako će snaga i pozitiva prevladati i da se show nastavlja. Dođite nas vidjeti, zvučimo veće i osvježavajuće nevjerojatno kao nikad prije", poručili su iz benda.

Nedugo nakon službene objave, sam Ginger se obratio javnosti putem svojih profila na društvenim mrežama, otkrivši svoju osobnu odluku koja je mnoge ostavila bez riječi. Potvrdio je da se ne planira podvrgnuti liječenju. "Hvala svima na porukama podrške. Neću ići na liječenje. Živio sam život za desetoricu i umrijet ću dostojanstveno. Imam još dvije do tri godine da se oprostim sa svima. I svirat ću do posljednjeg trenutka. Molim vas, bez jada. Samo pozitiva", napisao je glazbenik, čime je još jednom pokazao svoj prkosan i nesalomljiv duh.

Ovakav stav ne iznenađuje one koji poznaju Gingerovu životnu priču, obilježenu dugogodišnjom i javnom borbom s depresijom i problemima s mentalnim zdravljem. Glazbenik je 2017. godine bio hospitaliziran, a u kasnijim je intervjuima otvoreno govorio o svojim demonima. "Morao sam naučiti kako živjeti s mentalnim problemima i kako živjeti s depresijom. Sustav te godinama žvače, ispljune i baca uokolo. Lijekovi neće ništa popraviti", objavio je u razgovoru za Classic Rock. "Glazba je oduvijek bila moj najbolji prijatelj, moj terapeut, moje sredstvo komunikacije i veza s ljudima. Kada mi terapeuti i psihijatri nisu mogli pomoći, fanovi The Wildheartsa su mi pritekli u pomoć. Oni kažu da im je glazba pomogla, ali to je dvosmjerna ulica. Oni apsolutno pomažu meni."
The Wildhearts, osnovani 1989. godine, poznati su po jedinstvenoj mješavini hard rocka i melodičnog popa, a glazbena ih je kritika često opisivala kao spoj utjecaja The Beatlesa i Metallice.

Njihova karijera bila je ispunjena usponima i padovima, uključujući nekoliko top 20 singlova u Velikoj Britaniji, ali i česte sukobe s izdavačkim kućama te unutarnje probleme. Posljednjih godina bend se suočio s još jednim teškim udarcem kada je njihov bivši basist Scott Sorry preminuo od tumora na mozgu, što trenutnu situaciju čini još potresnijom. Ipak, čini se da Ginger i ostatak benda crpe snagu upravo iz glazbe i zajedništva s publikom, nastavljajući rad na nasljedniku albuma "Satanic Rites of the Wildhearts" iz 2025. godine i pripremajući se za turneju koja sada nosi dublje i snažnije značenje nego ikada prije.

Skandal na estradi! Krankšvester žestoko optužuju Yem: Dužni su nam novce, a ignoriraju nas

Ključne riječi
showbiz The Wildhearts Ginger Wildheart

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Jall Aux Yeux
Video sadržaj
U VINTAGEU

Band Jall Aux Yeux predstavlja novi album obrada popularnih domaćih hitova na francuskom jeziku

Na promociji 1. travnja u Vintage Industrial Baru u Zagrebu, izvodit će stare i nove obrade poznatih hitova (Urban, Rundek, Belan, Predin...) na francuskom jeziku, uz goste iznenađenja. Članovi grupe svirali su u raznim glazbenim formacijama vrlo različitih stilova i to je mnoštvo glazbenih žanrova i različitih utjecaja koje svatko od njih nosi u sebi  utjecalo na izričaj ovog benda (pop/rock, punk, indie, folk, itd.).

All Points East Festival - Day Two
Video sadržaj
TEŽAK PERIOD

Tuga u obitelji slavnog glazbenika: 'Bila je svetica, takvi ljudi se više ne rađaju'

White je podijelio fotografiju svoje majke na pozornici, kako samouvjereno drži mikrofon u kožnoj jakni, ostavljajući dojam žene pune života i energije. Uz fotografiju je napisao kratku, ali dirljivu poruku: "Teresa Gillis, 1930. – 2026. Počivaj u miru s Gospodinom." Nakon toga je podijelio i niz maminih fotografija i dirljivih riječi u spomen na ženu koja je, kako je napisao, oblikovala njegov život i karijeru

Frankfurt: Pjevačica Lidija Bačić na druženju s novinarima uoči večerašnjeg koncerta
PROGOVORILA I O LJUBAVI

'Ne častim se torbicama nego stanovima': Bačić otkrila gdje je kupila novu nekretninu, otkrila i koje luksuzne detalje ima u stanu

Svoje poslovne uspjehe Lidija ne nagrađuje sitnicama poput torbica, već ozbiljnim investicijama u nekretnine i automobile. Nedavno se uselila u novi, luksuzno uređeni stan na zagrebačkoj Trešnjevci koji krasi walk-in garderoba i porculanski sudoper. Zbog velike količine odjeće, čak je tri spavaće sobe ispunila ormarima, a uz zagrebačku adresu, trenutno uređuje i stan na splitskom Žnjanu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!