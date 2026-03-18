Slavni roker o teškoj dijagnozi: 'Neću se liječiti, živio sam život za desetoricu'

Tim legendarnog britanskog sastava The Wildhearts objavio je da je njihovom pjevaču, gitaristu i osnivaču, Gingeru Wildheartu, dijagnosticiran limfom plaštenih stanica, rijedak, ali vrlo agresivan oblik raka. Objava na društvenim mrežama benda detaljno je opisala put do ove teške dijagnoze, otkrivajući s kakvim se izazovima cijenjeni glazbenik suočavao posljednjih mjeseci, a da pritom nitko od publike nije slutio ozbiljnost situacije. Njegova odluka koja je uslijedila šokirala je mnoge, ali je istovremeno potvrdila njegovu reputaciju beskompromisnog rockera koji život živi po vlastitim pravilima.

Sve je počelo tijekom britanske turneje "More Satanic Rites" u prosincu 2025. godine, kada je 61-godišnji Wildheart počeo osjećati snažne bolove zbog kojih je povremeno morao uzimati kratke pauze usred nastupa. Odlučan da ne razočara vjerne obožavatelje, i stare i nove, pjevač je uzimao tablete protiv bolova kako bi izdržao koncerte i isporučio rock and roll bez greške, ne propustivši pritom niti jedan riff. U izjavi benda stoji: "Nakon turneje, Ginger je potražio liječničku pomoć i obavio pretrage kako bi se utvrdio uzrok problema. Rezultati su, nažalost, potvrdili dijagnozu i s tugom vas obavještavamo da Ginger ima limfom plaštanih stanica (MCL)".

Unatoč ozbiljnosti situacije, u službenoj objavi benda navodi se kako je Ginger, pravim imenom David Leslie Walls, "u odličnoj formi" te da nastavlja pisati nove pjesme koje će biti objavljene pod imenom The Wildhearts, ali i kao dio njegovih budućih solo projekata. Bend je potvrdio da će se svi već najavljeni koncerti održati prema planu, uključujući nastupe u travnju i svibnju, te da će uskoro biti objavljeni i novi datumi. "Dok procesuiramo ove vijesti i čekamo daljnje liječničke savjete, Ginger želi da svi znaju kako će snaga i pozitiva prevladati i da se show nastavlja. Dođite nas vidjeti, zvučimo veće i osvježavajuće nevjerojatno kao nikad prije", poručili su iz benda.

Nedugo nakon službene objave, sam Ginger se obratio javnosti putem svojih profila na društvenim mrežama, otkrivši svoju osobnu odluku koja je mnoge ostavila bez riječi. Potvrdio je da se ne planira podvrgnuti liječenju. "Hvala svima na porukama podrške. Neću ići na liječenje. Živio sam život za desetoricu i umrijet ću dostojanstveno. Imam još dvije do tri godine da se oprostim sa svima. I svirat ću do posljednjeg trenutka. Molim vas, bez jada. Samo pozitiva", napisao je glazbenik, čime je još jednom pokazao svoj prkosan i nesalomljiv duh.

Ovakav stav ne iznenađuje one koji poznaju Gingerovu životnu priču, obilježenu dugogodišnjom i javnom borbom s depresijom i problemima s mentalnim zdravljem. Glazbenik je 2017. godine bio hospitaliziran, a u kasnijim je intervjuima otvoreno govorio o svojim demonima. "Morao sam naučiti kako živjeti s mentalnim problemima i kako živjeti s depresijom. Sustav te godinama žvače, ispljune i baca uokolo. Lijekovi neće ništa popraviti", objavio je u razgovoru za Classic Rock. "Glazba je oduvijek bila moj najbolji prijatelj, moj terapeut, moje sredstvo komunikacije i veza s ljudima. Kada mi terapeuti i psihijatri nisu mogli pomoći, fanovi The Wildheartsa su mi pritekli u pomoć. Oni kažu da im je glazba pomogla, ali to je dvosmjerna ulica. Oni apsolutno pomažu meni."

The Wildhearts, osnovani 1989. godine, poznati su po jedinstvenoj mješavini hard rocka i melodičnog popa, a glazbena ih je kritika često opisivala kao spoj utjecaja The Beatlesa i Metallice.

Njihova karijera bila je ispunjena usponima i padovima, uključujući nekoliko top 20 singlova u Velikoj Britaniji, ali i česte sukobe s izdavačkim kućama te unutarnje probleme. Posljednjih godina bend se suočio s još jednim teškim udarcem kada je njihov bivši basist Scott Sorry preminuo od tumora na mozgu, što trenutnu situaciju čini još potresnijom. Ipak, čini se da Ginger i ostatak benda crpe snagu upravo iz glazbe i zajedništva s publikom, nastavljajući rad na nasljedniku albuma "Satanic Rites of the Wildhearts" iz 2025. godine i pripremajući se za turneju koja sada nosi dublje i snažnije značenje nego ikada prije.