Iz dalekog Japana stigao na operaciju u Čepin kod Osijeka: 'Istraživao sam i saznao da se to radi ovdje'

Čak iz dalekog Japana u Čepin kod Osijeka stigao je jedan pacijent kako bi operirao 'padajuće stopalo'. Patrick Lofstrom osam godina nije mogao pomaknuti gležanj, nosio je ortozu, a onda je stigao u Internacionalni Medicinski Centar Priora gdje mu je prof. dr. sc. Milomir Ninković operacijom vratio funkciju stopalu. Profesor Ninković, jedan od najboljih svjetskih plastičnih kirurga, primijenio je metodu presađivanja mišića koju je upravo on razvio još prije tri desetljeća te tako pomogao pacijentu iz Japana da mu stopalo, nakon oporavka i rehabilitacije, napokon normalno funkcionira.

- Gastrocnemius mišić na stražnjoj strani potkoljenice ima dvije glave, a suština je moje operacije u transferu nerva i jedne glave ovog mišića. Vanjsku glavu gastrocnemiusa premjestimo na prednji dio potkoljenice i fiksiramo za tetive prednjih mišića koji podižu stopalo. Istovremeno, napravimo transfer živca koji inervira određenu grupu mišića prednje strane potkoljenice i spojimo na motornu granu premještenog mišića. Transponirani mišić svojim kontrakcijama vuče tetive prednjih mišića i na taj način podiže stopalo. Prednost je te metode što se istovremeno živac koji inervira prednje mišiće potkoljenice spoji na živac koji inervira premješteni mišić. Ovaj transfer mišića i nerva omogućava svim pacijentima spontani hod, bez ikakve redukcije, jer je tako vraćen anatomski balans mišića prednje i stražnje strane potkoljenice - objasnio je prof.dr.sc. Milomir Ninković, koji je izveo više od stotinu ovakvih operacija.

Ovaj zahvat izvodi se uz pomoć mikroskopa, a riječ je o operaciji koja u prosjeku traje oko četiri sata. Ovu operativnu tehniku profesor Ninković uveo je još 1989. godine, a danas je standard diljem svijeta. U slučaju 'padajućeg stopala', postoperativni oporavak traje šest tjedana, slijedi rehabilitacija, a potpuni funkcionalni rezultat postiže se za šest mjeseci, kada živci međusobno prorastu, regeneriraju se i obnovi se funkcija mišića.

- Nema puno liječnika na svijetu koji izvode zahvat kakav je meni bio potreban. U Japanu rade transfer tetive, ali to nije operacija koja bi meni pomogla. Postoje za nju, naime, određeni preduvjeti, kao što je snaga konkretnih mišića u nozi, koju ja nisam imao. Metoda profesora Ninkovića, pak, koristi drugi mišić, koji kod mene ima vrlo dobru snagu, pa je taj zahvat za mene prikladniji. Kada sam istraživao tu metodu, saznao sam da ju je upravo on i razvio, što me potaknulo da ga kontaktiram. Bio je vrlo susretljiv i rekao mi je da sam idealan pacijent za takvu operaciju, pa sam odlučio doći u Čepin, što je ujedno i moj prvi dolazak u Hrvatsku, upravo zbog prof. Ninkovića - rekao je 41-godišnji Patrick Lofstrom.

Profesor Milomir Ninković puna je dva desetljeća bio na čelu Odjela za plastičnu, rekonstrukcijsku, kirurgiju šake i liječenje opeklina u bolnici Bogenhausen u Münchenu. Jedan je to od najvećih odjela za plastičnu kirurgiju u Njemačkoj, a u veljači 2024. pridružio se timu IMC Priora u Čepinu, gdje vodi Odjel za plastičnu, rekonstrukcijsku, estetsku i kirurgiju šake. Iako ranije nisu ni čuli za Čepin, njegovi pacijenti dolaze iz daleke Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katra, SAD-a, Kanade, kao i nama bližih Njemačke, Austrije, Italije, Poljske.