Spektakularna akcija splitske policije u Kaštelima, upali su u skladište i pronašli čak 14,5 tona ‘crnog praha‘

Spektakularnom akcijom policije razotkriveno je "crno tržište kave". U skladištu na području Kaštel Gomilice pronađeno je čak 14, 5 tona kave, vrijedne oko 239 000 eura. Policija tvrdi da je pronađena kava ukradena u Italiji. Prema fotografijama koje je objavila splitska policija, radi se o kavi proizvođača Julius Meinl. Nakon zaprimanja dojave o krađi veće količine kave, policijski službenici su inicirali istraživanje tijekom kojeg je pronađena otuđena kava. Također su pronađene i osobe za koje se sumnja da su je namjeravale prodati kako bi ostvarile protupravnu imovinsku korist.

Naime, jučer su policijski službenici uhitili četiri muškarca koja su dovedena u policijsku upravu i nad njima je provedeno istraživanje. "Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 68-godišnjak, 47-godišnjak, 38-godišnjak, svi državljani Republike Hrvatske i 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, zajedno i dogovorno u ožujku 2026. godine dogovorili prodaju 14,5 tona kave koja se nalazila u skladištu na području Kaštela, za koju su platili cijenu skladištenja", navodi se u priopćenju. Policija sumnja kako su osumnjičeni s trećom osobom dogovorili prodaju kave za 239 000 eura.

Navode i kako "postoji osnovana sumnja da je 47-godišnji Hrvat, iako je znao da je 14 tona i 671 kilogram kave otuđeno na području Italije, stupio u dogovor vezano uz prodaju te kave te je na opisani način počinio i kazneno djelo Prikrivanje iz članka 244. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske", stoji u priopćenju policije. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske kažu da će osumnjičeni danas biti predani pritvorskom nadzorniku, a kava će biti vraćena trgovačkom društvu.













