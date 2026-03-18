239 000 EURA

Spektakularna akcija splitske policije u Kaštelima, upali su u skladište i pronašli čak 14,5 tona ‘crnog praha‘

18.03.2026.
u 17:44

Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske kažu da će osumnjičeni danas biti predani pritvorskom nadzorniku, a kava će biti vraćena trgovačkom društvu

Spektakularnom akcijom policije razotkriveno je "crno tržište kave". U skladištu na području Kaštel Gomilice pronađeno je čak 14, 5 tona kave, vrijedne oko 239 000 eura. Policija tvrdi da je pronađena kava ukradena u Italiji. Prema fotografijama koje je objavila splitska policija, radi se o kavi proizvođača Julius Meinl. Nakon zaprimanja dojave o krađi veće količine kave, policijski službenici su inicirali istraživanje tijekom kojeg je pronađena otuđena kava. Također su pronađene i osobe za  koje se sumnja da su je namjeravale prodati kako bi ostvarile protupravnu imovinsku korist. 

Naime, jučer su policijski službenici uhitili četiri muškarca koja su dovedena u policijsku upravu i nad njima je provedeno istraživanje. "Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 68-godišnjak, 47-godišnjak, 38-godišnjak, svi državljani Republike Hrvatske i 38-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, zajedno i dogovorno u ožujku 2026. godine dogovorili prodaju 14,5 tona kave koja se nalazila u skladištu na području Kaštela, za koju su platili cijenu skladištenja", navodi se u priopćenju. Policija sumnja kako su osumnjičeni s trećom osobom dogovorili prodaju kave za 239 000 eura. 

Navode i kako "postoji osnovana sumnja da je 47-godišnji Hrvat, iako je znao da je 14 tona i 671 kilogram kave otuđeno na području Italije, stupio u dogovor vezano uz prodaju te kave te je na opisani način počinio i kazneno djelo Prikrivanje iz članka 244. Kaznenog Zakona Republike Hrvatske", stoji u priopćenju policije. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske kažu da će osumnjičeni danas biti predani pritvorskom nadzorniku, a kava će biti vraćena trgovačkom društvu. 


 

 


 

Bogdanovci: Zoran Milanović na obilježavanju 35 obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda u Bogdanovcima
43
'NEĆEMO SE ŽURITI, IMA VREMENA'

Milanović: 'Plenković me četiri puta odbio, sad mu se žuri. Kao da ga nešto žulja'

Nakon gotovo četiri i pol godine, predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković sjest će za isti stol na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Predsjednik je potvrdio da prihvaća premijerov prijedlog, no nije propustio istaknuti kako mu je neobična iznenadna žurba iz Vlade, sugerirajući da teme koje će se naći na stolu zahtijevaju ozbiljnu i temeljitu pripremu, a ne brzanje

