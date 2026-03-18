'Da se većina oporbe udruži, HDZ ne bi imao šanse. Ali to se neće dogoditi i vladajuća stranka to vrlo dobro koristi'

Hrvatska danas proživljava svoj treći stranački sustav od uvođenja demokracije, a on se može nazvati polariziranim pluralizmom, govori za Obzor Goran Čular, profesor na Fakultetu političkih znanosti. Čular već dugo predaje studentima posebnosti hrvatskog političkog sustava, političke stranke i druge slične teme. Politolog nam je u intervjuu otkrio zašto se po njemu hrvatsko društvo može nazvati polariziranim, koje su najveće smetnje za funkcioniranje hrvatske demokracije te zbog čega smatra da predsjednik Zoran Milanović zapravo nije političar, a premijer Andrej Plenković jest.