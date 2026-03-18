Oglašavanje nekretnine zabranjeno ako nije ugovoreno s vlasnikom

Koliko smo puta slušali i pisali o problemima s kojima se tijekom ljeta susreću turisti koji bi došli na lokaciju na kojoj su rezervirali smještaj i, naravno, uplatili rezervaciju na temelju oglašenih fotografija neke kuće ili apartmana, da bi se pokazalo da "domaćini" ne znaju ništa o tomu jer je netko bez njihova znanja koristio fotografije njihova imanja i tako mamio turiste.

Zaštita korisnika

Ta bi nepoštena praksa, zapravo i kažnjivo djelo, uskoro trebalo potpuno nestati ako u Saboru bude izglasan prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Njime država želi ojačati zaštitu korisnika usluga agencija za promet nekretnina, a njihovu djelatnost detaljnije zakonski urediti kako se više ne bi mogli događati propusti koji idu na štetu onoga tko koristi usluge agencija za promet nekretnina, a ponekad i na štetu samih agencija.

Naime, u prijedlogu Vlade povećava se iznos obveznog osiguranja od odgovornosti radi jačanja zaštite korisnika usluga i osiguranja eventualne naknade štete.

– Na 100.000 eura povećava se iznos police osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti nalogodavcu ili trećim osobama u posredovanju. To bi bio najmanji iznos po jednome štetnom događaju, odnosno na 300.000 eura za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini – objasnio je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva, na sjednici Vlade. Prema istom prijedlogu, posrednik, odnosno agencija, moći će za istu nekretninu naplatiti naknadu i od prodavatelja i od kupca, ali samo ako s njima ima zasebne ugovore, pri čemu ukupna naknada od obje strane ne smije prelaziti maksimalni iznos iz važećeg cjenika.

– Na primjer, ako agencija ima pravo naplatiti četiri posto, može naplatiti isključivo dva posto od prodavatelja, a dva posto od kupca, s tim da će za obje strane obaviti različite usluge u posredovanju. Tako će, recimo, za jednog klijenta obaviti oglašavanje, a za drugoga uknjižbu i pravne poslove koji su vezani za promet nekretnina – pojasnio je ministar Šušnjar.

U Vladinu prijedlogu preciznije se definira i oglašavanje nekretnina s ciljem osiguravanja transparentnosti i sprječavanja zavaravajućeg i nepotpunog informiranja javnosti. Tako posrednik koji na temelju ugovora o posredovanju oglašava nekretninu na tržištu ne smije uvjetovati razgledavanje te nekretnine trećoj osobi prethodnim potpisivanjem ugovora o posredovanju.

– Predlažemo i da se uvede stroga obveza posjedovanja pisanog ugovora o posredovanju prije bilo kakvog javnog oglašavanja nekretnine. Time bismo stali na kraj praksi oglašavanja tuđih nekretnina bez znanja vlasnika, što se znalo događati – kazao je ministar gospodarstva. Upravo je ova nepoštena praksa znala dovesti u zabludu i vlasnike nekretnina, ali i potencijalne kupce ili one koji su oglašenu nekretninu htjeli iznajmiti, najčešće tijekom turističke sezone.

Jedna od novina koju Vlada uvodi u ovu zakonsku regulativu odnosi se i na novu obvezu po kojoj agencija koja trajno obavlja djelatnost posredovanja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme.

Udar na crno tržište

– Time pak želimo spriječiti djelovanje nelegalnih posrednika koji nisu registrirani za posredovanje ili koriste agente koji taj posao obavljaju povremeno i neprofesionalno – rekao je ministar Ante Šušnjar i dodao da će ubuduće biti moguća digitalizacija postupka zahtjeva za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina. Time će, dodao je, pojednostaviti administrativni proces i povećati učinkovitost sustava. Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina moći će se podnijeti putem usluge START Plus u sustavu e-Građani.

Iz agencija koje se bave prometom nekretnina s kojima smo komentirali nove zakonske odredbe kažu nam da će nova pravila igre uvesti red u ovo tržište i njima, koji se tim poslom bave godinama poštujući sve zakone i olakšati posao jer će postrožena pravila izbrisati nelojalne konkurente, odnosno one koji rade na crno pa mogu imati povoljnije cijene usluga od agencija koja poštuju sve zakone u radu. Ističu i da je većina i do sada prilikom oglašavanja nekretnina za prodaju ili najam jasno iznosili ta pravila s prodavateljima, pa nije bilo zabuna, dok je to bila uobičajena praksa prevarantima koji su na online oglašavanju varali zainteresirane turiste, odnosno kupce.