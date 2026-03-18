Najveći svjetski nosač zrakoplova pogađa niz problema, mornarima je dosta! 'Plaćaju cijenu Trumpovih odluka'

Najveći svjetski nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, koji je na moru već gotovo devet mjeseci, potresa niz problema. Plovilo vrijedno 13 milijardi dolara trenutačno je stacionirano u Crvenom moru kako bi podržavalo rat protiv Irana, no uskoro će navodno otploviti na Kretu radi popravaka. Nije poznato koliko bi dugo tamo trebalo ostati. Na nosaču je, naime, izbio požar koji je ozlijedio mornare i uništio oko stotinu kreveta, a to je samo posljednji u nizu incidenata tijekom maratonskog raspoređivanja.

Kako prenosi The Guardian, požar je izbio u praonici rublja te je tek nakon nekoliko sati stavljen pod kontrolu. Zahvatio je niz spavaonica, a gotovo 200 mornara liječeno je zbog ozljeda povezanih s dimom. Nakon izbijanja požara, američka vojska izjavila je da nije bilo oštećenja na pogonskom sustavu broda i da je nosač zrakoplova potpuno operativan.

Na nosaču su također zabilježeni problemi sa sustavom sanitarnih čvorova. Navodno su sustavi bili začepljeni te su se stvorili dugi redovi za odlazak na zahod. To nije novi problem s obzirom na to da je još 2020. godine objavljeno izvješće u kojem je stajalo kako je brod podložan "neočekivanom i čestom začepljivanju“ te zahtijeva redovito ispiranje kiselinom, što svaki put stoji 400.000 dolara.

Posada se sastoji od više od 4000 mornara te su oni zbog dugog boravka na moru navodno iznimno iscrpljeni. Senator Mark Warner ovoga je tjedna oštro kritizirao produljeno raspoređivanje. "Ford i njegova posada dovedeni su do ruba nakon gotovo godine dana na moru i plaćaju cijenu zbog nepromišljenih vojnih odluka predsjednika Donalda Trumpa“, rekao je.

Povlačenje Forda ostavilo bi značajan jaz u američkim snagama u regiji gdje su deseci ratnih zrakoplova koje nosi sudjelovali u napadima na Iran. No, pojavila su se izvješća da će Ford vjerojatno biti zamijenjen drugim nosačem – USS George H.W. Bushem. Ford nosi više od 75 vojnih zrakoplova, uključujući F/A-18 Super Hornete i ima sofisticirani radarsku sustav za kontrolu zračnog prometa i navigaciju. Prije raspoređivanja na Bliski istok, nosač je sudjelovao u američkim operacijama na Karibima.