310. Sinjska alka

Blaženko Boban: Sinjska alka snažan je i živ simbol, ne samo za našu županiju, već i za cijeli hrvatski narod

Sinj: Uzvanici na 310. Sinjskoj alci
Lucija Vujnović/Hina
10.08.2025.
u 17:38

"Trudio sam se napraviti maksimum, čak sam pozvao i (bivšeg premijera) Ivu Sanadera da, simbolično, svi budu zajedno unutar svečane lože”, kaže Bulj.

U Sinju se održava 310. Sinjska alka - nakon odgode zbog kiše i nevremena prošle nedjelje - uz skraćeni protokol i bez dijela svečanosti, a splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i gradonačelnik Sinja Miro Bulj istaknuli su da je Sinjska alka simbol identiteta i snage naroda.

Boban je podsjetio da nije prvi put da se Alka, zbog izvanrednih okolnosti, održava u drugom terminu. „To mi je, vjerovali ili ne, već treći put da dva puta dolazim na istu Alku. Bilo je tako 1995. za vrijeme 'Oluje', zatim 1988., kad su konji bili bolesni, i sada ponovno zbog vremenskih neprilika. Ako se dobro sjećam, slično se dogodilo i 1976., kad je Alka također bila odgođena zbog nevremena”, dodao je. 


No, rekao je Boban, sve su to sastavni dijelovi tradicije duge 310 godina. “To govori koliko je Sinjska alka snažan i živ simbol, ne samo za našu županiju, već i za cijeli hrvatski narod, pa čak i šire, za europsku kulturnu baštinu." Važno je, kaže, da su danas i alkari i konji spremni, da je staza sigurna. ”Vjerujem da ćemo svi zajedno uživati u ovoj svečanosti. Prošle nedjelje svjedočili smo jednoj krajnosti, danas smo u drugoj, i to je upravo čar Alke i herojstva“, istaknuo je. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj naglasio je važnost Alke kao simbola identiteta te se osvrnuo na odnos državnih dužnosnika prema lokalnoj vlasti.

„Iz alkarske sam obitelji, Sinjska alka je naš identitet, naša kulturna baština. To smo mi", rekao je, ali se i požalio da "ove godine, nažalost, neki državni dužnosnici nisu poštovali volju naroda i instituciju gradonačelnika, legalno izabranog predstavnika građana Sinja". "Trudio sam se napraviti maksimum, čak sam pozvao i (bivšeg premijera) Ivu Sanadera da, simbolično, svi budu zajedno unutar svečane lože”, kaže Bulj.

“Meni je vrlo bitno poslati poruku da legalno izabrani ministri ne trebaju bježati od legalno izabranog gradonačelnika ni premijera. Očekujem da se konačno počne graditi ono što je obećano, od brze ceste Kukuzovac–Križice, preko novog doma za starije, do opće bolnice i glazbene škole. Da su to ispunili, ne bi bilo prometnog kaosa na koncertu Thompsona“, smatra Bulj. Kaže i da se Sinj razvija. „Već dvije godine zaredom imamo više rođenih nego umrlih. Unatoč svemu, Sinj ide naprijed i ostaje snažno uporište i tradicije i budućnosti”, ustvrdio je sinjski gradonačelnik. 

Sinj alkari sinjska alka

