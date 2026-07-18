U Crkvi sv. Vlaha u Dubrovniku pet austrijskih Zborova održali svečani koncert za pamćenje

Voditeljica Hrvatske matice iseljenika-podružnice Dubrovnik Maja Mozara poslala je medijima sljedeće priopćenje, vezano uz Svečani koncert zborske glazbe za pamćenje koji su održali pet zborova iz Austrije u Dubrovniku. “U petak, 17. srpnja 2026., u jedinstvenom prostoru crkve sv. Vlaha u Dubrovniku održan je koncert međunarodnog kulturno glazbenog projekta Glazba koja spaja – Dubrovnik Choir Tour 2026., koji je okupio pjevače iz Austrije, austrijskog Gradišća i Hrvatske.

Koncert su organizirali Hrvatska matica iseljenika, podružnica Dubrovnik, Hrvatsko-austrijsko društvo Dubrovnik i Dubrovačka biskupija, potvrđujući zajedničku predanost promicanju kulturne suradnje i povezivanju hrvatskog iseljeništva s domovinom kroz umjetnost i glazbu. Pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta Splićanina, Mo Giuseppea Terza nastupili su članovi pet austrijskih zborova: Gradskog zbora Fischamend, zbora Pro Musica Haslau-Maria Ellend, ženskog zbora Otvorena srca Wien, Zbora djelatnika Ortopedske bolnice Speising Wien te muškog zbora Ottakringer Liedertafel – Bäckers Wien.

Kao posebni gosti bili su dubrovački kantautor s bečkom adresom, Josip Čenić koji je zajedno sa zborom otpjevao svoju autorsku pjesmu Jedna je Hrvatska i još nekoliko autorskih pjesama solo te klaviristica Mag. Kamile Zaveckaite, koja je dodatno obogatila program. Koncert u Parčevoj crkvi je vrhunac višednevne turneje tijekom koje sudionici uz još dva koncertna nastupa u Trstenom i Splitu, upoznaju ljepote juga Hrvatske i Bokokotorskog zaljeva.

Projekt Glazba koja spaja – Dubrovnik Choir Tour 2026. je pokazao kako zajedničko muziciranje austrijskih i hrvatskih glazbenika predstavlja važan doprinos međunarodnoj suradnji uz poruku, Glazba ne poznaje granice - ona spaja ljude, narode i srca, a posve sigurno koncertima na jugu Lijepe Naše spojila je domovinsku i iseljenu Hrvatsku”, navedeno je u priopćenju.