Već u 4 ujutro bude 30 °C: Stanovnici jednog od najtoplijih gradova spavaju vani, često su bez struje

Banda, gradić na sjeveru Indije, zabilježio je neke od najviših temperatura na svijetu. U svibnju su temperature dosegle 48,2 Celzijeva stupnja, a Banda je bila najtoplije mjesto sedam puta ove godine. U takvim uvjetima, posebice kada nema struje pa se ne mogu koristiti ni ventilatori, samo preživljavanje svakog dana predstavlja izazov. Kako bi izbjegli zagušljive domove, mnogi spavaju na peronima kolodvora i nadaju se povjetarcu. Tamo se često mogu pronaći obitelji s djecom, kao i psi.

Munni Devi, koja sa sinovima radi na tržnici, ispričala je za Associated Press da vrućina postaje sve intenzivnija svake godine. Njezin radni dan počinje u 4 ujutro, no i tada je temperatura u lipnju bila već 30 °C. Dodaje da nepouzdana opskrba strujom njezinog doma znači da ni tamo nema velikog olakšanja pa se njezini unuci polijevaju vodom iz crijeva kako bi se malo osvježili. "Ako nema struje, ni stropni ventilatori ne rade. Ponekad nema struje satima“, kaže.

Topliji dani doveli su i do većeg broja pacijenata u tamošnjoj bolnici. Dr. Abhishek Pranayami, glavni liječnik, kaže da bolnica svako ljeto bilježi porast broja pacijenata. Mnogi pate od dehidracije, proljeva, povraćanja i bolova u trbuhu. "Pritisak je prilično velik na nas i osoblje“, istaknuo je.

"Klimatske promjene pomiču prosjek. Iako je Banda oduvijek bila poznata po vrućim ljetima, ono što se sada mijenja je intenzitet, trajanje i broj ljudi izloženih opasnim toplinskim uvjetima", kazao je za AP Abhiyant Tiwari, stručnjak za klimu i zdravlje. Pritom, dodaje kako su visoke noćne temperature posebno zabrinjavajuće.

Vlasti su, kako bi pokušale pomoći građanima, otvorile centre za hlađenje te podijelile tisuće paketa za rehidraciju. Amit Aasery, okružni sudac Bande, kaže da dužnosnici proučavaju razine podzemnih voda, vlažnost tla i gubitak vegetacije dok rade na poboljšanju opskrbe vodom i podizanju javne svijesti. "Ono što se ovdje događa globalni je fenomen. To je zbog klimatskih promjena", poručio je.