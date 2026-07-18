Vlasnik eutanaziranih svinja: ‘Naša greška jer životinje nisu markirane. Zdrave životinje nisu smjeli ubiti’

Prijevoz 341 crne slavonske svinje zaustavljen je na području Jalžabeta nakon što je utvrđeno da životinje nemaju propisane ušne markice. Dok nadležne službe upozoravaju da je intervencijom spriječen ozbiljan epidemiološki rizik, vlasnik životinja Dražen Lozić tvrdi da su svinje imale urednu dokumentaciju te da za počinjeni propust nije bila predviđena eutanazija.

Dražen Lozić, vlasnik svinja koje su u petak ujutro prevezene prema drugom objektu, potvrdio je da životinje nisu bile označene ušnim markicama. Prema njegovim riječima, riječ je o pogrešci djelatnika, za koju je zakonom predviđena novčana kazna, ali ne i usmrćivanje životinja. “Ubili su mi svinje koje su bile upućene s našeg objekta u drugi objekat. Svinje su upućene u petak ujutro, veterinarski papiri su dobiveni u četvrtak popodne od nadležne veterinarske ustanove. Moj djelatnik je napravio propust, jer nije stavio ušne markice, za taj propust je propisana novčana kazna ali nikako nije propisano da se te životinje, koje imaju urednu dokumentaciju, da se pošalju na eutanaziju,” tvrdi Lozić, za 24sata.

Sumnjivi prijevoz uočio je veterinar Dario Ivaniš, koji je kod Varaždina primijetio da nijedna od prevoženih svinja nema propisanu oznaku. Nakon toga spriječen je njihov iskrcaj u Jalžabetu. Lozić ističe da su za životinje prethodno izdani potrebni veterinarski dokumenti. Navodi kako još nije zaprimio službenu potvrdu o tome da su svinje usmrćene te najavljuje poduzimanje pravnih koraka čim dobije dokumentaciju nadležnih institucija.

“Mi nismo dobili nikakav dokument da su naše svinje ubijene, kad dobijem dokument tražit ćemo pravnu zaštitu. Mi imamo potvrdu koju je izdala nadležna Veterinarska ustanova, potvrda se zove Svjedodža, kojoma se potvrđuje da nema prepreke za premještanje životinja. Mislim da je ovo katastrofa, zdrave životinje, crne slavonske svinje, to je naša greška jer životinje nisu markirane. Mi smo najveći proizvođač crne slavonske svinje, nikako ih nisu smjeli ubiti. Greška je, to zakonski nije za ubijanje životinja,” zaključio je Lozić.

S druge strane, veterinar Ivaniš smatra da je zaustavljanjem prijevoza selo zaštićeno od potencijalnog širenja afričke svinjske kuge. Ukupno je zaustavljen iskrcaj 341 neoznačene svinje pristigle iz Slavonije, područja na kojem su evidentirana žarišta zaraze. O ponovnom pojavljivanju afričke svinjske kuge na izvanrednoj konferenciji za novinare govorio je i potpredsjednik Vlade te ministar poljoprivrede David Vlajčić. Tom je prilikom spomenuo i događaj u Jalžabetu.

Izvori iz Ministarstva poljoprivrede ocijenili su da je pravodobnom reakcijom izbjegnut scenarij koji je mogao imati ozbiljne posljedice za svinjogojstvo na području Varaždinske županije. Posebno zabrinjava činjenica da se u blizini mjesta na kojem su životinje zaustavljene nalazi farma s približno 3000 svinja. “To područje gdje su svinje otkrivene za sada nema zaraze. Također, u blizini je i velika farma od 3000 svinja, zamislite da je jedna od ovih dovezenih pozitivna, pa cijeli taj dio Hrvatske bio bi u problemu. Možemo mi svi pozivati na oprez, biosigurnosne mjere, ali najveći dio novih žarišta, koliko mi je poznato, pojavio se zbog ljudskog faktora,” kazali su izvori iz Ministarstva.

Državni inspektorat potvrdio je za 24sata da je na području Varaždinske županije proveden izvanredni inspekcijski nadzor. Veterinarska inspekcija pritom je utvrdila niz nepravilnosti povezanih s izdavanjem dokumentacije za prijevoz životinja. Kako je izvijestio HRT, veterinarska tehničarka iz Đakova priznala je da je izdala veterinarske potvrde premda velika većina svinja prethodno nije bila klinički pregledana. Prema rezultatima inspekcijskog postupka, tehničarka je samoinicijativno došla na farmu i pregledala samo 28 životinja. Pregled je obuhvatio mjerenje tjelesne temperature i vizualnu procjenu njihova zdravstvenog stanja. Pregledane svinje bile su posebno označene kako se postupak ne bi ponavljao.

Utvrđeno je i da je tehničarka bez znanja ovlaštenog veterinara upotrebljavala njegov službeni žig. U izjavi je navela da je od nje zatraženo izdavanje pet svjedodžbi za približno 700 svinja različitih kategorija, među kojima su bile krmače, nazimice i prasad pasmine crna slavonska svinja. Podatke potrebne za izdavanje dokumenata, prema vlastitu iskazu, unijela je na temelju putnih listova koje joj je predao djelatnik farme. Stvarno stanje nije provjerila u službenoj aplikaciji jer je smatrala da takva provjera nije potrebna.