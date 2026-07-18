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ZALEĐE SPORTSKOG SPEKTAKLA

Novinar VL-a tri tjedna proveo u SAD-u i Kanadi i jako se razočarao: 'Sačuvao sam fotografiju cjenika da me stalno podsjeća'

Autor
Tomislav Dasović
18.07.2026.
u 21:11

Novinare, tretirane kao tehničko osoblje, potisnuli su u zatvorene kabine jer ne nose prihod

Tri tjedna proveo sam ovog lipnja u putešestvijama po SAD-u i Kanadi prateći Svjetsko nogometno prvenstvo. Arlington, Fort Worth, Dallas, Toronto, Mississauga, Niagara Falls (s kanadske strane vodopada), Philadelphia, opet Toronto, opet Mississauga, Milton... Svugdje pomalo, uvijek u novinarskom zaleđu svjetskog sportskog spektakla godine, svugdje na cesti, na američkoj vlazi i zvizdanu, stalno u potrazi za pikantnom pričom. Naravno i svugdje gdje je nastupala Hrvatska, jedna sve običnija i novinarski sve manje škakljiva sportska momčad, koja je ovoga ljeta ipak postala sveamerička senzacija; ne toliko zbog svojih blistavih izvedbi na travnjaku, koliko zbog prštavog folklora koji je pratio sve njezine nastupe.

Ključne riječi
Navijači nogomet komercijalizacija svjetsko prvenstvo FIFA

Komentara 6

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LL
lijepa_li si
21:42 18.07.2026.

našim ,,informativcima,, je nirvana, izvjestit pučanstvo koliko košta pivo, kokoŠKa..negdje

BI
billynik
21:19 18.07.2026.

Jadničak, bas mi ga je zao.

OR
orson
22:30 18.07.2026.

Bio sam na utakmicama u Torontu i Philadelphiji i bilo je fantastično! Odlična atmosfera i na stadionima i na ulicama. Cijene očekivane.

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