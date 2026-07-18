Novinar VL-a tri tjedna proveo u SAD-u i Kanadi i jako se razočarao: 'Sačuvao sam fotografiju cjenika da me stalno podsjeća'

Tri tjedna proveo sam ovog lipnja u putešestvijama po SAD-u i Kanadi prateći Svjetsko nogometno prvenstvo. Arlington, Fort Worth, Dallas, Toronto, Mississauga, Niagara Falls (s kanadske strane vodopada), Philadelphia, opet Toronto, opet Mississauga, Milton... Svugdje pomalo, uvijek u novinarskom zaleđu svjetskog sportskog spektakla godine, svugdje na cesti, na američkoj vlazi i zvizdanu, stalno u potrazi za pikantnom pričom. Naravno i svugdje gdje je nastupala Hrvatska, jedna sve običnija i novinarski sve manje škakljiva sportska momčad, koja je ovoga ljeta ipak postala sveamerička senzacija; ne toliko zbog svojih blistavih izvedbi na travnjaku, koliko zbog prštavog folklora koji je pratio sve njezine nastupe.