Brat šefa ukrajinskog istražnog ureda kupio 143 stana po nevjerojatno niskim cijenama

Brat ravnatelja ukrajinskog istražnog ureda kupio 143 nekretnine, stanove plaćao manje od 2000 dolara Brat čelnika ukrajinskoga Državnog istražnog ureda (DBR) Oleksij Suhačov u samo je nekoliko godina postao vlasnik čak 143 nekretnine u Harkivu. Stanove je kupovao po iznosima koji su bili višestruko niži od tadašnjih tržišnih cijena, a za pojedine je nekretnine izdvojio između 932 i 1856 dolara. Podaci su objavljeni u zajedničkom istraživanju nekoliko ukrajinskih redakcija okupljenih u sklopu "Inicijative 143".

Prema informacijama iz zemljišnih knjiga, Oleksandr Suhačov 2018. godine stekao je vlasništvo nad 40 posto stambenih jedinica u zgradi na adresi Ulica Julije Čihirine 13 u Harkivu. Objekt se nalazi u sklopu kompleksa IT-Park Manufactura, iza čije izgradnje stoji tvrtka Stroy City. Od 2018. do 2020. godine Suhačov je prikupio ukupno 143 nekretnine raspoređene u dva harkivska stambena kompleksa. Novinari koji su radili na istraživanju ustanovili su da je oba projekta na tržištu predstavljala upravo tvrtka Stroy City.

Квартири за ціною смартфона: Опубліковано заборонене розслідування про 143 обʼєкти нерухомості брата директора ДБР



Попри судову заборону, медіа розкрили: Олександр Сухачов купував квартири у Харкові від $932. Брат директора Державного бюро розслідувань отримував майно від… pic.twitter.com/Z2R0RQlcTI — InfoResist (@InfoResist) July 17, 2026

Njegov brat Oleksij Suhačov u tom je razdoblju obnašao dužnost zamjenika načelnika jednog od odjela ukrajinske Službe sigurnosti (SBU). Na čelo Državnog istražnog ureda imenovan je 2021. godine. Posebnu pozornost privukle su transakcije provedene 9. srpnja 2018. godine. Oleksandr Suhačov tada je, na temelju dvaju kupoprodajnih ugovora, preuzeo 30 stanova. U dokumentaciji je za svaki od njih navedena vrijednost od 24.600 do 48.900 hrivnji, što je prema tadašnjem tečaju iznosilo između 932 i 1856 dolara.

Ukupna cijena svih 30 nekretnina bila je tek nešto viša od milijun hrivnji, odnosno približno 39.300 dolara. Dva dana poslije Suhačov je kupio dodatnih 28 stanova, za koje je platio manje od 33.000 dolara. Istodobno su se nekretnine u istom kompleksu na tržištu prodavale po cijeni od približno 800 dolara za četvorni metar. Istraživački tim došao je i do podataka prema kojima je protiv tvrtke Stroy City 2021. pokrenut kazneni postupak zbog sumnje da je gradila bez potrebnih dozvola. Predmet je godinu poslije, odlukom Ureda glavnoga tužitelja, predan Državnom istražnom uredu, kojim je već tada upravljao Oleksij Suhačov.

Nakon što je DBR preuzeo nadležnost nad slučajem, postupanje je, prema navodima novinara, znatno usporeno. Do danas nitko nije službeno optužen. Uoči najavljene objave istraživanja reagirala je i tvrtka Parkovyi-2 d.o.o., preko koje je Oleksandr Suhačov kupovao stanove. Tvrtka je podnijela tužbu te ishodila sudsku odluku kojom se portalu Slidstvo.Info unaprijed zabranjuje objavljivanje istraživačkog izvještaja. Sporni nalog 7. srpnja donio je Okružni sud Pečersk. Riječ je o odluci koja se smatra presedanom u ukrajinskom pravosuđu jer je sud medijskoj kući nametnuo preventivnu zabranu objave sadržaja.

Takvo postupanje, upozoravaju ukrajinski novinari, podsjeća na metode cenzure kakve se primjenjuju u Rusiji, premda je prethodno ograničavanje medijskih objava protivno ukrajinskim zakonima. Budući da se odluka odnosila isključivo na Slidstvo.Info, ostale redakcije nisu bile obuhvaćene zabranom. Iz solidarnosti s novinarima tog portala rezultate istrage objavili su Dzerkalo Tyzhnia, Ukrainska Pravda, Radio Slobodna Europa, Suspilne, Toronto Television, Bihus.Info, Hromadske i New Voice.

Istražitelji navode da je Oleksandr Suhačov u međuvremenu prodao svih 143 nekretnine. Afera je izbila u trenutku kada se rad Državnog istražnog ureda već nalazi pod pojačanim nadzorom ukrajinske javnosti i međunarodnih partnera. DBR je zadužen za istraživanje kaznenih djela koja počine policajci, državni službenici i drugi javni dužnosnici. Instituciji se već dulje zamjera nedovoljna učinkovitost i upitna kvaliteta provođenja istraga. Europska unija zbog toga inzistira na reformi Ureda. Ravnatelj DBR-a Oleksij Suhačov odbacio je takve zahtjeve, poručivši da bi predložene promjene "uništile" instituciju.