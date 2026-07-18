Kobna kontrola karata: Zaštitar ispao iz vlaka nakon sukoba s putnikom

Zaštitar je zadobio teške ozljede nakon što ga je, prema navodima policije, tijekom kontrole karata brutalno napao putnik u vlaku. U incidentu je stradao 26-godišnji muškarac koji je ispao iz vlaka dok se kretao brzinom od 120 kilometara na sat, pri čemu je zadobio teške ozljede glave. Prema pisanju njemačkog lista Bild, željeznički djelatnik pao je na vrata vlaka tijekom fizičkog sukoba s 36-godišnjim putnikom. Dramatičan događaj zbio se u petak navečer u blizini Ettlingen-Bruchhausena, na zapadu Njemačke, u regionalnom vlaku kojim upravlja Deutsche Bahn, njemačka nacionalna željeznička kompanija. Vlak je prometovao na relaciji između Offenburga i Karlsruhea.

Sukob je navodno započeo nakon što je putnik, njemački državljanin, zamoljen da pokaže voznu kartu. Uslijedila je verbalna prepirka, zbog čega su u pomoć kontrolorima pozvana dvojica zaštitara. Potom je izbio fizički sukob između navodno alkoholiziranog putnika i 26-godišnjeg zaštitara, bugarskog državljanina. Putnik ga je odgurnuo prema vratima, koja su se pod silinom udarca otvorila, nakon čega je zaštitar ispao iz vlaka. Udarac je bio toliko snažan da se navodno odlomio i dio ulaznih stuba.

Strojovođe u pravilu dobivaju automatsku obavijest ako se vrata otvore tijekom vožnje, nakon čega se odmah aktivira kočenje u nuždi. Međutim, vjeruje se da se to u petak nije dogodilo. Pokrenuta je istraga koja se vodi kao slučaj visokog prioriteta. Osumnjičeni 36-godišnjak uhićen je još u vlaku te je protiv njega podignuta optužnica, ali zasad nije poznato za koja ga se kaznena djela tereti.

Pripadnici hitnih službi pronašli su teško ozlijeđenog zaštitara uz željezničku prugu, oko dva kilometra, od mjesta na kojem se vlak naposljetku zaustavio. Sličan slučaj dogodio se u veljači u saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka, također na zapadu Njemačke. Tada je kondukter preminuo nakon što ga je napao putnik koji se pokušao voziti bez karte. Dvadesetšestogodišnji počinitelj tog napada osuđen je na deset godina zatvora zbog ubojstva bez predumišljaja.