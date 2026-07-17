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veliko prizanje za dugogodišnji rad

Pijanist Matej Meštrović postao član The Recording Academy, organizacije koja dodjeljuje nagrade Grammy

Zagreb: Glazbenik Matej Meštrović
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
17.07.2026.
u 18:23

"Ovo nije priznanje jednom albumu ili jednom koncertu. Doživljavam ga kao potvrdu cijelog jednog puta – svih skladbi, albuma, koncerata i suradnji koje su me tijekom godina dovele do ovoga trenutka. Posebno mi je drago što je dio toga puta nastajao u Hrvatskoj, a danas je prepoznat i na međunarodnoj razini", rekao je Meštrović

Pijanist Matej Meštrović primljen je u The Recording Academy kao Voting Member, čime postaje dio međunarodne zajednice glazbenih profesionalaca koja sudjeluje u radu organizacije i procesu dodjele nagrada Grammy.

Iako se u javnosti često stječe dojam da je riječ o počasnom članstvu, put do Recording Academyja temelji se na dugogodišnjem profesionalnom radu, međunarodno objavljenoj diskografiji i stručnoj evaluaciji. U Meštrovićevom slučaju taj je put trajao desetljećima.

Njegov međunarodni autorski opus postupno je građen kroz niz diskografskih izdanja objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu, među kojima se posebno izdvajaju album "Four Seasons for 3 Pianos", objavljen za američku izdavačku kuću PARMA Recordings, te "3 Rhapsodies for Piano and Orchestra", snimljen sa Zagrebačkom filharmonijom i također objavljen na međunarodnom tržištu.

Važnu ulogu u međunarodnoj prepoznatljivosti imao je i nastup u Carnegie Hallu u New Yorku, gdje je Meštrović kao autor i pijanist predstavio svoju "Danube Rhapsody", postavši time prvi hrvatski skladatelj koji je u toj dvorani praizveo vlastito koncertno djelo. U godinama koje su slijedile njegova međunarodna diskografija nastavila se razvijati kroz nova autorska izdanja, suradnje s inozemnim izdavačima te koncertne projekte u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama, pa tako 27. rujna, zajedno s Bornom Šercarom i u organizaciji Večernjeg lista, ovaj pijanist priprema sprektakularni koncert u Lisinskom. 

- Bit će to posebno koncertno iskustvo – spoj klasike, filmske glazbe, multimedije i velikog vizualnog spektakla. Koncert nosi naziv "Clasick Crossover Revolution", a radi se o showu od 75 minuta na kojem ćemo svirati moje, ali i Bornine obrade poput "Terminatora" i "Carmine Burane", a svaka kompozicija imat će pripadajući AI video koje radim upravo ja. LED ekran protezat će se preko cijelih orgulja u Lisinskom, a koncert je zamišljen kao veliko filmsko iskustvo – primjerice, u jednom trenutku Borna i ja putujemo vlakom iz Salzburga prema Istanbulu, dok Salieri krade note Mozartu pišući "Alla Turcu". Dakle, sve je zamišljeno vrlo duhovito, teatralno i vizualno moćno, a koncertu će prisustvovati i Matthew Mayer, Billboardov broj jedan New Age umjetnik, koji će imati posebnu točku. Pripremamo, dakle, spektakl koji publika dosad nije imala prilike vidjeti – kaže naš klavirski meštar.

Ono što je važno napomenuti jest kako se prijava za članstvo u Recording Academyju ne temelji na jednom projektu ili jednoj nagradi, već na cjelokupnom profesionalnom opusu. Proces uključuje preporuke postojećih članova te detaljnu evaluaciju profesionalnog rada i diskografije, a Meštrović je, nakon završetka spomenutog postupka, primio službeni poziv za ulazak u Recording Academy Class of 2026 kao Voting Member. Kao član Recording Academyja sada će sudjelovati u radu organizacije koja okuplja skladatelje, izvođače, producente, aranžere, dirigente, tonske snimatelje i druge glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta te dodjeljuje nagradu Grammy.

Govoreći o primitku u članstvo, Meštrović je istaknuo kako ovu vijest ne doživljava samo kao priznanje svom dosadašnjem radu, već i kao potvrdu da dugogodišnji autorski rad može pronaći svoje mjesto i na međunarodnoj razini. "Ovo nije priznanje jednom albumu ili jednom koncertu, doživljavam ga kao potvrdu cijelog jednog puta – svih skladbi, albuma, koncerata i suradnji koje su me tijekom godina dovele do ovoga trenutka. Posebno mi je drago što je dio toga puta nastajao u Hrvatskoj, a danas je prepoznat i na međunarodnoj razini", rekao je Meštrović.

Osim Mateja Meštrovića, u The Recording Academy primljen je i Želimir Babogredac, dugogodišnji direktor Croatia Recordsa.

Ključne riječi
kultura uspjeh priznanje The Recording Academy grammy kompozitor Pijanist glazba Matej Meštrović

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