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'ZACRNILO JOJ SE JE PRED OČIMA'

Žena (74) parkirala auto pa se zaletjela na punu terasu: 'Zacrnilo mi se pred očima'

Police car from Austria at the security conference
Foto: Matthias Balk/DPA
1/3
VL
Autor
Snježana Herek
18.07.2026.
u 22:25

Mediji navode da je žena vjerojatno u vožnji doživjela “neku vrstu nesvjestice”.

Gotovo svi austrijski mediji, neki više neki manje danas pišu o uletanju osobnog automobila na vanjsku terasu prepunu ljudi, jednog od restorana u mjestu Velden na jezeru Wörther (Wörtersee) u austrijskoj pokrajini Koruškoj,  za čijim je upravljačem bila 74-godišnjakinja. Čak 10 osoba je pritom ozlijeđeno. Vozačica je policiji rekla da joj se je odjednom “zacrnilo pred očima” i da je zato izgubila kontrolu nad svojim vozilom, kojim je vozila cestom B83. Žena u nesreći nije ozlijeđena, ali je pretpjela težak šok, kada je vidjela veliki broj  ljudi koje je ozlijedila. S obzirom da se je nalazila u stanju šoka, policija ju nije uspjela ispitati o pojedinostima nesreće, nego su i nju morale zbrinuti medicinske službe.

Incident se je dogodio u 12,40 sati. Autocesta B83 bila je zatvorena na području gdje se je dogodila nesreća od 13,15 do 14,45 sati, priopćila je policija. “Neke od ozljeda su ozbiljne, ali srećom nitko nije u životnoj opasnosti", rekla je glasnogovornica lokalne koruške policije Kristina Kapellari, prenosi austrijski dnevni list “Kronen Zeitung”. Na mjesto nesreće odmah su stigli vatrogasci i hitne službe pomoći, a dio teško ozlijeđenih osoba prevezen je u obližnju bolnicu helikopter. Među ozlijeđenima je navodno i troje djece. Prema posljednjim informacijama, dvije osobe su teško ozlijeđene, a osam ih je zadobilo lakše ozljede. Ozljeđenima je pružena pomoć na mjestu događaja, a zatim su prevezeni u obližnje bolnice u Villach i Klagenfurt.

Mediji navode kako su prve snimke nadzornih kamera ukazuju da je navodno do nesreće došlo nakon što je vozačica izgubila kontrolu nad automobilom, tijekom neuspjelog pokušaja parkiranja. Istraga je u tijeku. Policija je priopćila da je postupak utvrđivanja točnih okolnosti kako je došlo do nesreće u tijeku. Ono što je odmah učinila, kako piše “Kronen Zeitung” je da je već na samom početku odbacila nagađanja koja su se pojavila da je 74-godišnjakinja možda namjerno uletjela na terasu punu ljudi.
 
Kako večeras piše dnevni list “Heute” 74- godišnja vozačica je rekla policiji da je izgubila kontrolu nad vozilom jer je na trenutak “izgubila svijest” i “pritisnula papučicu gasa”. Mediji navode da je žena vjerojatno u vožnji doživjela “neku vrstu nesvjestice”. Uz policiju, na mjesto nesreće su došle i dobrovoljne vatrogasne postrojbe Velden sa šest vozila i ukupno 25 Službi za hitnu intervenciju, kao i spasilačka služba s 14 vozila i ukupno 45 službi za pružanje hitne medicinske pomoći.
Ključne riječi
vozačica ozljeđeni Austrija prometna nesreća

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