U bitci tri žene, bivši premijer sudac, pravaš, pjevač, Bandić...

U bitci za Pantovčak za novi petogodišnji predsjednički mandat natjecat će se 11 kandidata. Državno izborno povjerenstvo danas u 12 sati ima sjednicu nakon koje će objaviti ispunjavaju li svi kandidati koji su predali svoje potpise sve uvjete za kandidaturu, no kako stvari stoje to je još samo formalnost. Jer neslužbeno u DIP-u doznajemo da su potpisi svih kandidata provjereni i da svih jedanaestero ima 10 tisuća valjanih potpisa.

Stizali u zadnji čas

A društvo u kojem će građani moći birati prosinca 22. prosinca, budu li svi doista potvrđeni, i više je nego šaroliko. U izboru su ovog puta tri žene, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je skupila najviše potpisa, ali ipak gotovo trećinu manje nego za prošle izbore, bivša šefica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Dalija Orešković koja je potpise predala u zadnji čas te Katarina Peović, prva socijalistička kandidatkinja za predsjednicu države.

Građani će ovog puta moći birati i bivšeg premijera SDP-a Zorana Milanovića koji uz aktualnu predsjednicu slovi za glavnog favorita za ulazak u drugi krug, a za vratom im svima pušu i nezavisni kandidat, pjevač i poduzetnik Miroslav Škoro, kao i bivši sudac, danas europarlamentarac Mislav Kolakušić.

U izboru je i Dejan Kovač koji je dao otkaz na Princetonu i vratio se u Hrvatsku, a koji na izborima ima podršku HSLS-a, bivši pravaš, a danas predsjednik stranke Desno Anto Đapić, ali i Milan Bandić, ex Dario Juričan koji svima koji će glasati za njega nudi otvorena vrata korupcije. U utrku se “probio” i saborski zastupnik Ivan Pernar koji je u zadnji čas uspio prikupiti potpise i to njih 15-ak tisuća, ali i Nedjeljko Babić, predsjednik Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca koji je, možda i najveće iznenađenje izbora, jer se do predaje potpisa nije ni znalo da želi biti kandidat.

Aktualni izbori opet su u modu vratili “masovnost” jer je dvoznamenkasti broj kandidata na predsjedničkim izborima od 2000. godine bio konstanta. Jedino se na prošlim izborima ta brojka znatno smanjila kada je potrebne potpise prikupilo tek četvero kandidata.

Nakon što DIP iza 12 objavi i službeno sve kandidature od danas iza ponoći kreće i službena kampanja, odnosno izborna promidžba, ali i rok od tri dana u kojemu stožeri moraju iskazati namjeru za nadzornom izbora. U stožeru Zorana Milanovića koji je, primjerice, u utorak sam izrazio bojazan od potkradanja, cilj im je imati promatrača na svakom biračkom mjestu u državi. Koliko će ih točno biti, u ovom trenutku nije poznato, ali u stožerima se vode brojkom od 6500 koliko ih je bilo na izborima za EU parlament.

Sve trebaju prijaviti

Svaki kandidat na promidžbu može potrošiti do osam milijuna kuna i morat će prikazati sve donacije, vlastita sredstva, troškove, cijene te popuste medijskog oglašavanja.

Službena promidžba trajat će do 20. prosinca u ponoć, a prva financijska izvješća kandidati moraju podnijeti sedam dana prije izbora. Brojka od deset tisuća potpisa za bivše mostovce Vlahu Orepića i Tomislava Panenića, bivšeg potpredsjednika Račanove Vlade Antu Simonića i bivši model Avu Karabatić ipak je bila prevelika prepreka.

