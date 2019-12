Kandidature podnijelo 12 kandidata, Dalija Orešković prikupila najmanje

Dvanaest potencijalnih predsjedničkih kandidata predalo je Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) svoje kandidature za predsjednika države, u ponoć je, naime, istekao rok do kojega su one morale prispjeti u DIP.

Povjerenstvo sada ima rok od 48 sati da ih prihvati i objavi listu kandidata za predsjednika države, to mora učiniti najkasnije do četvrtka u ponoć, no može to učiniti i ranije.

Kada DIP objavi tu listu i službeno će početi izborna promidžba koja će biti relativno kratka, završit će u ponoć, 20. prosinca.

Kandidature su podnijeli aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović, pjevač Miroslav Škoro, europarlementarac Mislav Kolakušić, ekonomist Dejan Kovač, bivši pravaš sada čelnik stranke Desno Anto Đapić.

Midžić kandidaturu podnio i prije pet godina

Isto su učinili redatelj Dario Juričan odnosno Milan Bandić, kandidatkinja Radničke fronte Katarina Peović, saborski zastupnik Ivan Pernar (SIP), predsjednica Starta Dalija Orešković, predsjednik Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca Nedjeljko Babić te nezavisni kandidat Slobodan Midžić koji je kandidaturu podnio i prije pet godina, ali nije postao kandidat za predsjednika. Ovoga puta donio ju je samo uz svoj potpis.

Koliko će potencijalnih kandidata uistinu 'ući u igru' za Pantovčak, znat će se kad DIP pregleda kandidature i objavi listu kandidata za predsjednika.

Od kandidature je odustao nezavisni saborski zastupnik i bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, od potrebnih 10 tisuća potpisa prikupio ih je nešto iznad osam tisuća.

Iako su najavljivali da će i oni ući u utrku za Pantovčak, u konačnici to nisu učinili bivši potpredsjednik Račanove Vlade Ante Simonić, saborski zastupnik, bivši 'mostovac' Tomislav Panenić i bivši model Ava Karabatić.

Grabar-Kitarović ima potpisa gotovo kao svi zajedno

Aktualna predsjednica u izbornu promidžbu ulazi s najvećim brojem potpisa potpore, gotovo 232 tisuće. Iako je to 100 tisuća manje nego prije pet godina, Grabar Kitarović prikupila je tek 30-ak tisuća potpisa manje nego svi drugi kandidati zajedno. Pritom treba napomenuti i kako ih je Milanović prikupljao samo dva od mogućih 12 dana.

Najmanje potpisa, oko 11 tisuća, prikupila je Dalija Orešković koja ja posljednja, kratko prije ponoći, predala DIP-u kandidaturu.

Šesti predsjednički izbori održat će se u nedjelju, 22. prosinca.