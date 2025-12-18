Tko je Vučićev ministar koji bi Hrvatskoj oduzimao teritorij?

Srpski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina svojom je izjavom izazvao prvorazredni diplomatski skandal. Gostujući na prorežimskoj televiziji Informer, Bratina je bez imalo ustručavanja iznio tezu koja podsjeća na najmračnija vremena velikosrpske agresije devedesetih, poručivši kako Hrvatsku treba kazniti oduzimanjem teritorija. Svoju je šokantnu tvrdnju argumentirao navodnim hrvatskim grijesima iz prošlosti. "Kao i Ukrajinci, oni to moraju platiti teritorijem. Nema tu druge kazne", izjavio je Bratina, dodavši kako se Hrvatska mora kazniti za "stravično sudjelovanje u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, te od početka devedesetih godina". Svoju je bizarnu povijesnu analizu zaokružio optužbom da su hrvatski komunisti zapravo bili "crvene ustaše".

Imenovan na ministarsku poziciju 16. travnja 2025. godine, Bratina je u Vladu Srbije stigao izravno s margine radikalne desnice. Njegov uspon od uličnog ekstremista do člana vlade mnogi analitičari vide kao savršenu ilustraciju smjera u kojem se kreće Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića, gdje radikalni nacionalizam i proruski stavovi postaju poželjna kvalifikacija. Zbog bespogovorne odanosti predsjedniku i spremnosti na najprljavije verbalne ispade, dio medija u Srbiji već ga je prozvao "novom Vučićevom batinom", aludirajući na njegovu funkciju provođenja najagresivnije državne propagande.

Bratinina sklonost ekstremnim istupima nije nikakva novost. Javnost ga pamti po incidentu iz ožujka 2009. godine, kada je na skupu povodom desete godišnjice NATO-ova bombardiranja u Beogradu javno zapalio zastavu Europske unije. Godinu dana kasnije istaknuo se sramotnim homofobnim izjavama uoči beogradske Povorke ponosa, koju je nazvao "procesijom bolesnika" i pozvao na njezinu zabranu, opisujući homoseksualnost kao "egzibicionizam". Korijeni njegova ekstremizma sežu još dublje, u članstvo u ultranacionalističkoj i klerofašističkoj organizaciji SNP Naši 1389, poznatoj po širenju mržnje i nasilnim ispadima prema manjinama i političkim neistomišljenicima.

Posebno je zabrinjavajuće, s obzirom na njegovu novu funkciju, što se Bratina u prošlosti otvoreno zalagao za gušenje medijskih sloboda. U svojim javnim nastupima tražio je zabranu nezavisnih medija poput N1 i Nove RS, tvrdeći da "isporučuju sliku protiv srpskog naroda" i da ne bi trebali postojati. Predlagao je i protjerivanje Radija Slobodna Europa, koji je, zajedno s drugim neovisnim medijima, nazivao "stranim agenturama". Njegovo imenovanje na čelo ministarstva zaduženog upravo za medije i telekomunikacije stoga se u Srbiji doživljava kao izravna prijetnja ostacima slobodnog novinarstva.

Paradoksalno, Boris Bratina (rođen 1960. u Beogradu) ima i respektabilnu akademsku karijeru. Izvanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Prištini s privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, gdje predaje suvremenu filozofiju i ontologiju. Doktorirao je filozofiju, objavio tri monografije i više od 50 znanstvenih radova. Međutim, njegova akademska karijera godinama je u sjeni političkog aktivizma koji je kulminirao suosnivanjem Narodnog pokreta za državu (PZND), krovne organizacije koju je formirao sam Aleksandar Vučić kako bi pod jednim kišobranom okupio sve svoje satelite. Bratinina skandalozna izjava o oduzimanju teritorija Hrvatskoj sada logično postavlja pitanje je li to samo njegov osobni ekstremistički stav ili službena politika Vlade Srbije.