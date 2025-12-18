Misteriozna svjetla pojavljuju se iznad elektrane cijelu godinu, građani uznemireni: 'Nitko nam ne želi dati nikakve odgovore'

Šerif malog grada u američkoj saveznoj državi Wyoming priznao je da je potpuno zbunjen nizom misterioznih letećih objekata koji već više od godinu dana unose nemir među stanovnike njegove zajednice. Neidentificirani leteći objekti, ili NLO-i, redovito se viđaju već 13 mjeseci iznad elektrane Jim Bridger i pustinje Red Desert u okrugu Sweetwater. Glasnogovornik šerifa, Jason Mower, potvrdio je za Cowboy State Daily kako je i sam šerif okruga, John Grossnickle, nedavno, 13. prosinca, vidio osvijetljene objekte nalik dronovima.

Mower je istaknuo kako su vlasti surađivale sa svima kojih su se mogle sjetiti kako bi pokušale riješiti misterij na nebu, no bez uspjeha. "Učinili smo sve što je u našoj moći da otkrijemo o čemu se radi, no nitko nam ne želi dati nikakve odgovore", rekao je. Lokalno stanovništvo sada je toliko naviknuto na čudne pojave da je šerifov ured prestao zaprimati pozive o njima, što je glasnogovornik opisao kao novu normalu. "To je postalo kao nova normalnost", kazao je Mower.

Također je napomenuo da se objekti nalaze na visini od nekoliko tisuća metara, što ih čini previsokima da bi ih se moglo srušiti sa zemlje. Mower je naglasio da među lokalnim stanovništvom nije bilo nikakvih problema ili zabrinutosti, osim same njihove zagonetne prisutnosti. Ipak, dodao je da, ako bi NLO-i predstavljali opasnost, javnost može biti sigurna da će vlasti djelovati u skladu s tim. "Budite uvjereni... sigurno ćemo postupiti u skladu s time", poručio je.

Prva viđenja dronova u okrugu Sweetwater dogodila su se u isto vrijeme kada je New Jersey bio zahvaćen masovnom histerijom zbog dronova koji su opetovano osvjetljavali noćno nebo. Ta podudarnost otvorila je mogućnost da su dva događaja povezana, iako za to još uvijek nema konkretnih dokaza, no rješenje misterija iz New Jerseyja moglo bi ponuditi neke odgovore.

Čini se da je misterij u New Jerseyju riješio privatni podizvođač koji je na vojnom summitu u kolovozu otkrio da su upravo oni lansirali objekte kako bi "testirali svoje sposobnosti", prenosi NY Post. "Sjećate se one velike NLO panike u New Jerseyju prošle godine? E, pa, to smo bili mi", navodno je rekao zaposlenik neimenovane tvrtke okupljenima na događaju. Prema izvoru sa summita, zaposlenik je dalje tvrdio da nije bilo potrebe obavještavati javnost o njihovom radu jer su imali privatni ugovor s vladom.

Službeni podaci pokazuju ozbiljnost situacije. U saveznoj državi je između 19. studenog i 13. prosinca 2024. zabilježeno čak 964 viđenja letećih objekata, prema statistikama koje je prikupio državni Ured za upravljanje u hitnim situacijama. Na prvoj konferenciji za novinare druge administracije predsjednika Trumpa, 28. siječnja, tajnica za tisak Karoline Leavitt izjavila je da je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) odobrila letove dronova i da oni ne predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti. FAA je ranije pripisala viđenja "zakonitim komercijalnim dronovima, hobi dronovima, policijskim dronovima, zrakoplovima s posadom, helikopterima i zvijezdama koje su pogrešno prijavljene kao dronovi". Agencija je tada izdala privremenu zabranu letenja dronovima, ali kako su se viđenja nastavila, upozorila je da bi se mogla upotrijebiti "smrtonosna sila" protiv dronova koji predstavljaju "neposrednu sigurnosnu prijetnju".

Ekskluzivna anketa koju su proveli DailyMail i J.L. Partners otkrila je da gotovo polovica (45 posto) ljudi vjeruje da je bizarna aktivnost više od rekreacijske ili normalne upotrebe dronova, pri čemu većina tih ispitanika (26 posto) upire prstom u strani nadzor. Kao potencijalne strane sile spominju se Kina ili Rusija, na što sumnjaju i neki političari poput Michaela McCaula, republikanca iz Teksasa, koji je rekao da su neke od neidentificiranih letjelica "špijunski dronovi". S druge strane, 19 posto Amerikanaca vjeruje da viđenja nisu ništa više od hobi dronova, a 18 posto je izjavilo da se radi o "normalnim letećim aktivnostima koje su preuveličane". Postoje i oni (17 posto) koji vjeruju da su dronovi alati za nadzor vlade, dok deset posto smatra da letjelice zapravo štite građane. Na kraju, malenih osam posto Amerikanaca sigurno je da su dronovi zapravo izvanzemaljske letjelice.