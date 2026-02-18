Ova lampica često se pali zimi, a brojni je vozači ignoriraju. Stručnjak objasnio zašto je to ogromna greška

Zimi se mnogi vozači suočavaju se s neugodnim iznenađenjem - na instrumentnoj ploči svijetli lampica za nadzor tlaka zraka u gumama. Riječ je o sustavu TPMS, tj. Tire Pressure Monitoring System, koji upozorava na pad tlaka u jednoj ili više guma. Kako piše Auto Portal, hladnoća doista utječe na tlak zraka u gumama. Fizikalni zakon kaže da se zrak pri nižim temperaturama skuplja. Svakih 10 Celzijevih stupnjeva niže temperature može uzrokovati pad tlaka zraka za približno 0,1 bara. Iako se to možda čini kao zanemarivo odstupanje, suvremeni sustavi za nadzor tlaka su vrlo osjetljivi i reagiraju čak i na manja odstupanja.

Stoga, često se događa da lampica svijetli ujutro, kada su temperature najniže, a nakon nekoliko kilometara vožnje ili tijekom toplijeg dijela dana jednostavno se ugasi. Međutim, to ne znači da je problem nestao. Tlak zraka u gumama može biti niži od preporučenog, što dugoročno može dovesti do ozbiljnih posljedica.

Vožnja s preniskim tlakom smanjuje stabilnost vozila, produžava zaustavni put i pogoršava prianjanje na kolniku. Osim sigurnosnog rizika, dolazi i do neravnomjernog trošenja guma te povećane potrošnje goriva. Zbog toga, upozorenje na lampici ne treba ignorirati, čak i ako se čini kao "lažna uzbuna".

Najbolji korak je provjera tlaka, po mogućstvu digitalnim mjeračem, jer su precizniji od uređaja na benzinskim postajama. Tlak treba provjeriti kada su gume hladne, idealno ujutro prije nego što krenete na vožnju. Preporučene vrijednosti tlaka možete pronaći u priručniku vozila ili na naljepnici unutar vrata vozila. Ako ste napumpali gume, a lampica se i dalje pali, moguće je da je potrebno resetirati ili kalibrirati TPMS sustav. Ovaj postupak možete obaviti u vulkanizerskoj radionici ili servisu. U rijetkim slučajevima, uzrok može biti kvar senzora.

Kako smanjiti mogućnost da se lampica ponovno upali? Jedna od opcija je lagano povećanje tlaka zraka, do 0,2 bara iznad preporučene vrijednosti tijekom zime. Time nadoknađujete očekivani pad tlaka zbog hladnoće. Ipak, budite umjereni jer previše tlaka može negativno utjecati na udobnost vožnje i trošenje gazećeg sloja guma. Druga mogućnost je punjenje guma dušikom. Dušik je stabilniji od običnog zraka, manje reagira na temperaturne promjene, te ne sadrži vlagu koja može dodatno uzrokovati oscilacije tlaka. Ovu uslugu nude mnogi vulkanizeri, osobito prilikom kupnje novih guma.

Tlak zraka u gumama trebalo bi provjeravati i po potrebi prilagoditi barem jednom mjesečno, bez obzira na to svijetli li lampica ili ne. Redovita provjera ne oduzima puno vremena, a može spriječiti ozbiljne probleme. Ako vam se zimi upali lampica za tlak u gumama, nemojte je zanemariti. Hladnoća je čest uzrok, ali pravilna provjera i pravodobna reakcija ključ su sigurne i pouzdane vožnje.