MNOGE JE NAMUČIO

Tvrde da samo jedna od sto osoba može riješiti ovaj viralni matematički zadatak, jeste li vi među njima?

VL
Autor
Vecernji.hr
01.11.2025.
u 10:26

Znate li vi koliko je 2:2:2:2?

Matematika mnogima nije bila omiljeni predmet u školi zbog čega je i danas jedan od najmraženijih predmeta. Matematiku ili volite ili ne volite, zlatne sredine vjerojatno nema, no viralne matematičke zadatke pokušavaju riješiti i oni koji matematiku imaju u malom prstu, ali i oni koje je mučila tijekom godina školovanja. 

Na YouTubeu je osvanuo matematički zadatak za kojeg se tvrdi da ga može riješiti samo jedna od sto osoba što bi značilo da ga zna riješiti samo jedan posto populacije. Pod riješiti, misli se na dobiti točan rezultat bez upotrebe kalkulatora. A zadatak je ovakav: 2:2:2:2. 

Da bismo točno riješili zadatak moramo redom dijeliti brojeve. Prvo se dijeli 2:2 i dobije se 1. Potom se dijeli 1:2 i tada se dobije 1/2 odnosno 0,5. Na kraju 1/2 trebamo podijeliti s 2. Oni koji znaju računati razlomke, znaju da se dijeljenje treba pretvoriti u množenje tako što prvi broj pomnoži s obrnutim brojem broja 2, a to je 1/2. Što znači da 1/2 množimo s 1/2 i dobijemo 1/4 (jednu četvrtinu), a što je ujedno i rješenje cijelog zadatka. Dakle, točan rezultat je jedna četvrtina ili 0,25. Detaljno objašnjenje možete pogoledati u videu: 
