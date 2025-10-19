Naši Portali
možete li ga riješiti?

Ovaj zadatak mnogima zadaje muke jer nisu pažljivi, a zapravo je - vrlo jednostavan

VL
Autor
Večernji.hr
19.10.2025.
u 06:00

Pokušajte riješiti ovaj matematički zadatak s prijateljima ili kolegama, vrlo je jednostavno.

Portal Bright Side zaintrigirao je svoje pratitelje objavom jednostavnog, ali zbunjujućeg matematičkog zadatka koji se širi društvenim mrežama. Na prvi pogled, čini se kao da se radi o osnovnom računu koji bi i dijete moglo riješiti bez problema. No, baš ta prividna jednostavnost navodi mnoge da pogriješe — jer ključ uspjeha krije se u redoslijedu računskih operacija.

Zadatak je postao pravi mali internetski izazov, a komentari ispod objave prepuni su različitih rješenja, svatko uvjeren da je baš njegovo točno. Mnogi priznaju da su prebrzo krenuli računati i previdjeli osnovno pravilo: množenje i dijeljenje imaju prednost nad zbrajanjem i oduzimanjem. Upravo tu većina “pada”!

Bright Side ističe kako je cilj zadatka više od samog rezultata — radi se o testu pažnje i logičkog razmišljanja, ali i o podsjetniku koliko lako možemo previdjeti ono što mislimo da dobro znamo.

Ako ni nakon nekoliko pokušaja ne možete shvatiti kako doći do točnog rješenja, ne brinite — niste jedini! Pogledajte video ispod i provjerite jeste li vi među onima koji su riješili zadatak ispravno.

