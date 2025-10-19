Ovaj zadatak mnogima zadaje muke jer nisu pažljivi, a zapravo je - vrlo jednostavan

Portal Bright Side zaintrigirao je svoje pratitelje objavom jednostavnog, ali zbunjujućeg matematičkog zadatka koji se širi društvenim mrežama. Na prvi pogled, čini se kao da se radi o osnovnom računu koji bi i dijete moglo riješiti bez problema. No, baš ta prividna jednostavnost navodi mnoge da pogriješe — jer ključ uspjeha krije se u redoslijedu računskih operacija.

Zadatak je postao pravi mali internetski izazov, a komentari ispod objave prepuni su različitih rješenja, svatko uvjeren da je baš njegovo točno. Mnogi priznaju da su prebrzo krenuli računati i previdjeli osnovno pravilo: množenje i dijeljenje imaju prednost nad zbrajanjem i oduzimanjem. Upravo tu većina “pada”!

Bright Side ističe kako je cilj zadatka više od samog rezultata — radi se o testu pažnje i logičkog razmišljanja, ali i o podsjetniku koliko lako možemo previdjeti ono što mislimo da dobro znamo.

Ako ni nakon nekoliko pokušaja ne možete shvatiti kako doći do točnog rješenja, ne brinite — niste jedini! Pogledajte video ispod i provjerite jeste li vi među onima koji su riješili zadatak ispravno.