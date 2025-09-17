Zadatak iz matematike za drugi razred zbunio Hrvate: 'Jesam li ja luda ili?'

Počela je nova školska godina, a s njom i prve muke s matematikom - barem za neke učenike. Na Redditu se ovih dana pojavio zadatak za drugi razred osnovne škole koji je mnoge ostavio u nedoumici. Jedna djevojka objavila je fotografiju iz zbirke svoje mlađe sestre. Kako je napisala, zadatak joj nije bio jasan pa je potražila pomoć starije sestre, no ni ona, a ni brojni korisnici Reddita nisu uspjeli pronaći rješenje.

"Jesam li ja luda ili?", stajalo je uz fotografiju zadatka koji glasi: "Nacrtaj dvije ravne crte koje se sijeku u trima točkama." Objava je izazvala lavinu komentara i pokušaja rješavanja, no bez uspjeha. "Ovo ne bi ni Einstein riješio", "To je pitanje na razgovoru za posao u državnoj službi kad nemaš štelu" i "Ovo je greška u pisanju zadatka. Nema te šanse da oni dolaze u drugi osnovne s ovako kompliciranim pitanjima", pisali su korisnici.

Jedan od komentara pokušao je dati matematičko objašnjenje: "Jedino što vidim je da piše da se sijeku u trima točkama, ali ne samo u tri (što znači da potencijalno može i više). Pa ako su crte jedna preko druge, sijeku se u beskonačno mnogo točaka, pa onda uzmemo bilo koje tri od njih ili se očekuje da se kaže da se dvije različite ravne crte ne mogu sjeći u samo tri točke (no nigdje ne piše da moraju biti različite, stoga bi prvi odgovor bio jedini tehnički točan odgovor). Oba od ovih rješenja su mi možda malo prekomplicirana za nekog u drugom razredu, jer za njih se još ne bi trebalo razmatrati da se dvije crte podudaraju, a ni pričati o beskonačno točaka, pa mislim da se cilja na to odgovor da takvo nešto nije moguće".

Čak ni umjetna inteligencija nije imala odgovor na ovaj zadatak. "Ni ChatGPT nije dovoljno pametan da bi riješio", glasi jedan od komentara, a netko je odlučio testirati tu tvrdnu pa je upitao ChatGPT da riješi zadatak. Međutim, čak je i AI potvrdio da se ovakav zadatak uopće ne može riješiti. "To je zapravo mala zagonetka. Dvije ravne crte se u geometrije mogu sjeći najviše u jednoj točki. Zato je nemoguće da se dvije ravne crte sijeku u tri točke. Zadatak je postavljen tako da učenik shvati da nešto nije moguće i da odgovori: "To se ne može nacrtati", glasi odgovor ChatGPT-ja.