Turudić na čelu DORH-a: 'Imam dojam da se Milanović nečega boji. Neću se nikome osvećivati'

Novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dao je svoj prvi intervju za RTL Danas nakon što je njegovo imenovanje izglasano u Saboru ove srijede, sa 78 glasova za. Na početku se dotaknuo samih poruka s Ivanom Pleslić (ex Rimac), demantirajući da je lagao o odnosu s njom.

- To nije točno, pogledajte što je pitala Sandra Benčić u Saboru. Mislite da sam ja dužan govoriti o sadržaju svojih privatnih SMS-ova? Zašto ona to ne učini? Navodno postoji 300.000 poruka, kako ne bi sumnjao u njihovu autentičnost. Ako je netko spreman to objaviti, onda je spreman i fotošopirati - poručio je.

Postoje puno važnije stvari kojima će se baviti sada kada će biti na čelu DORH-a, navodi Turudić, dodajući kako u kontaktu s Pleslić nije već godinama. Osim toga, osvrnuo se i na izjave predsjednika Zorana Milanovića i odnos sa Zdravkom Mamićem.

- On je došao pred moju kuću na Črnomerec, na osvijetljeno mjesto. On je tražio da se nađemo, ja nisam takav čovjek da kažem neću, ali je došlo vrijeme kada sam mu to rekao. Njegova je pravna pozicija postala drugačija, zadnji puta sam ga vidio na sprovodu majke 2016. Bio sam još i na utakmicama reprezentacije, ali tamo je bilo i još 10 drugih sudaca... - objasnio je.

- Meni nikada nije nudio mito jer zna kako bi prošao. Svima kojima je nudio on ih je i optužio u međuvremenu, zar ne? - kaže Turudić. Odnos s Mamićem i Pleslić ne može se uspoređivati, kazao je Turudić i dodao da Mamića zna već 30-ak godina i da nije mogao znati kakva će biti njegova pravna pozicija.

- Morate znati da je suđenje Ivi Sanaderu bilo u mom mandatu. Protiv Josipe Pleslić je podignuta optužnica, a Zdravko Mamić je pravomoćno osuđen. Raznim interesnim skupinama nije u interesu da sam ja na čelu DORH-a. Sigurno im nije drago da sam ja na čelu jer im prijete neki kazneni postupci - kazao je, smatrajući kako postoje četiri skupine kojima je bilo u interesu pustiti te poruke - policiji, Uskoku, sudu i braniteljima.

Treba li se bojati Milanovića?

- On je naša sramota, sramota cijele hrvatske države. Koji je sadržaj njegovih izjava, što se u njima ima za čuti osim uvrede i pljuvačine najniže vrste. On pokazuje da zna više od mene. Pokazuje izrazitu konfuziju i strah, imam dojam da se on nečega boji. Neću se nikome osvećivati, radit ću po zakonu, meni je važno da stvari budu bolje, a ovima koji su protiv mene je u interesu da stvari budu što gore, to je i Milanović - kazao je.

Turudić je poručio i kako će biti svjedok u postupcima protiv kojih će biti potrebno, smatrajući kako nema problem s tim, kao što nema ni s prosvjedom koji ljevica najavljuje za 17. veljače.

