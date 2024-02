UŽIVO Milanović: 'Ovo je prvi put od druga Tita da partija na ovakav način sudjeluje u izboru šefa DORH-a'

Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je u srijedu retrospektivnu izložbu djela Ivana Meštrovića u Galeriji Klovićevi dvori, a nakon toga dao je izjave za medije. Predsjednik se najprije osvrnuo na Ivana Turudića, koji je u srijedu u Saboru izabran za glavnog državnog odvjetnika unatoč oštrom protivljenju oporbe.

"Ne znam za Plenkovićevu poruku DORH-u, ali će ju i on dobiti od nekoga već. To je nezgodno s porukama, često na proljeće rijeka pravde dođe. Ja nisam poslao pismo Plenkoviću, ja sam poslao dokumentaciju u kojoj jasno stoji o kakvom se probisvijetu radi, ako do tada nije bilo jasno", počeo je Milanović, očito nezadovoljan izborom Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

"Cijeli HDZ je jednoglasno izabrao ovog probisvijeta, a na kraju se okružio i cijelom partijom. Ovo je prvi put od druga Tita da partija na ovakav način sudjeluje u izboru glavnog državnog odvjetnika, čovjeka koji hapsi i zatvara. To je grozno za Hrvatsku", rekao je.

Nazvao je potom USKOK-ovu optuženicu Josipu Pleslić Madame de Pomadour. "Sva ta pismanca su ustvari višak. Objavili su to novinari, i hvala Bogu da jesu, ali sve ovo drugo ukazuje na to da se radi o osobi koja je trebala biti predmet interesa DORH-a, a tu ne mislim na ovu Madame de Pomadour", kazao je Milanović.

Odgovorio je potom premijeru Plenkoviću, koji je ranije upitao zašto Milanović na događanja oko Turudića nije reagirao 2015., kada se nalazio sa Zdravkom Mamićem. "Pa zato što sam ja bio premijer, a ne terorist diktator. Pa ne možeš DORH-u narediti da pokrene postupak. To nije u mojoj moći, ni danas ni ikada ni ranije", rekao je.

Referirao se i na novi zakon o medijima i rekao da će pomilovati svakoga tko bude osuđen po toj osnovi. "Javnost bi, da je to zabranjeno, bila prikraćena za saznanja s kakvim vucibatinama imamo posla. I sad bi to zabranili. Pozivam na otpor ugnjetavačima, dat ću osobni doprinos kad budem mogao. Po Plenkoviću, to se ne bi trebalo objaviti, a ovo je informacija koji javnost mora znati, hvala Bogu da treba", rekao je. "Odmah će osoba koja bude osuđena biti pomilovana, odmah istog trenutka, iz kuka", dodao je.

Ponovio je potom svoje mišljenje da je ovo "nametnuti državni odvjetnik kojeg je izabrala partija". "Sudit će po interesu partije i slizan je s partijom, on to ne skriva. On je kao predsjednik Županijskog suda, kada je taj sud pokrenuo istragu, našao vremena da se tajno sastaje sa Zdravkom Mamićem, jer nije znao da je ovaj pod mjerama SOA-e. Bio je bahat i sumnjao je da mu prisluškuju telefon, ali ne i da ga prate", podsjetio je Milanović na sastanke Turudića i Mamića.

"Najstrašnija stvar je što su se ti ljudi našli u takvim okolnostima. Nisam postavio pitanje tko im je dogovorio takav sastanak. Tko im je dogovorio, to su radili preko posrednika. U svakoj uređenoj državi bi i za slučajan takav kontakt morao pisati izvještaj. Jer se kao zadnja kriminalna vucibatina vučeš po mraku s čovjekom koji je pod istragom i koji je vani samo zahvaljujući kauciji od 2 milijuna eura. To o čemu su pričali je potpuno nebitno", nastavio je predsjednik.

Imao je Milanović i poruku za one koji su glasali za Turudića. "Tko god je glasao za njega danas za mene ne voli ovu državu, neprijatelj je Hrvatske", naglasio je predsjednik da je ovo "nacionalna katastrofa".

Milanović je, kaže, zgrožen situacijom u DORH-u. "Za šefa im dolazi čovjek o kojem gaje najblaže rečeno prijezir. I onda još moramo slušati gadarije, da je nastupila zastara. Još fali samo da nam se na to netko izbelji i kaže ne možete nam ništa. Na pokaže jezik i kaže: 'Baš ste glupi, progurali smo vam polusvijet i ne možete nam ništa", poručio je.

Podsjetimo, Milanović je ranije na izvanrednoj konferenciji za medije otkrio da su se Turudić i Zdravko Mamić sastajali tijekom noći, nakon čega su u javnost procurile poruke koje je Turudić izmjenjivao s Josipom Rimac.

