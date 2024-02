Izbor Turudića natjerao lijevu oporbu na zajedničko djelovanje: Prosvjed 17. veljače na Markovom trgu?

Izbor Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika natjerao je lijevu oporbu na zajedničko djelovanje. Prvi sastanak SDP, Možemo, Glas, Radnička fronta, HSS, Socijaldemokrati, Fokus, Centar i stranka Dalije Orešković održali su odmah u srijedu nakon što je Turudić u Saboru izglasan na novu funkciju, a idući su zakazali već za četvrtak u 11 sati. Na novi sastanak moraju doći s odlukom svojih stranačkih vodstava idu li u organizaciju zajedničkog prosvjeda protiv najnovije kadrovske odluke Vlade koju vide kao "zadnji čavao u lijes" hrvatskim instutucijama.

Gotovo je sigurno da će se to i dogoditi, a već se neslužbeno čuje i da bi se prosvjed održao u subotu 17. veljače. S pozivima na otpor prvi su počeli u Možemo koji su dan i noć uoči izglasavanja Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika prostajali na Markovu trgu koji je oporba kao još jedan simbol "porobljavanja" izabrala, čuje se, i kao lokaciju na kojoj bi se trebao održati i novi zajednički prosvjed.

Na izbor Turudića u srijedu se žestoko ponovno obrušio i predsjednik države. Kazao je kako je ovo "prvi put od Tita da partija odlučuje o čovjeku koji hapsi i zatvara". Izbor Turudića nazvao je nacionalnom katastrofom i ponovio kako je osobno poslao dokument koji goovri jasno o kakvom se čovjeku radi.

– Cijele ove prepiske između madame i Turudića su ustvari višak. Hvala Bogu što su to objavili jer to ukazuje da je on osoba koja je trebala biti od interesa DORH-a. I sada se kao argument izvlači zašto netko nije reagirao 2015. godine. Pa zato što sam ja bio premijer, a ne terorist diktator. Ne možeš DORH-u narediti da pokrene postupak –kazao je Milanović. Poručio je kako bi javnost, da je to zabranjeno, bila prikraćena za saznanja s kakvim "vucebatinama imamo posla" te je i on, zanimljivo, upotrijebio riječ otpor i pozvao na "otpor ugnjetavačima".

Predsjednik je kazao i kako ne može sigurnosna procjena biti dokaz da je netko ispravan i da Plenković zatvara oči na sva saznanja o Turudiću koja ima, a koja mu je i on javio poput saznanja da se kao predsjednik Županijskog suda, kada je taj sud pokrenuo istragu, tajno sastajao sa Zdravkom Mamićem jer nije znao da je pod mjerama SOA-e. – Godine 2015. služba dolazi do spoznaja koje su proslijedili i DORH-u, kući koju ovaj probisvijet sada preuzima i pitamo se kako je to moguće. Tko god je glasao za njega, danas za mene ne voli ovu državu, neprijatelj je Hrvatske – kazao je predsjednik. Poručio je i kako DORH ima dosta saznanja o Turudiću i ponovio da ljudima u DORH-u dolazi čovjek prema kojemu imaju prijezir.

– Muzgavac prijeti DORH-u, novinarima u vidu nećemo vas utamničiti, ali ćemo ubiti Boga u vama dok nam ne date podatke tko vam je dao poruke od madame – kazao je predsjednik.

