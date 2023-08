Turisti u čudu zbog cijena u Hrvatskoj: 'Skuplje je nego što je bilo'

Mnogi iznajmljivači apartmana spustili su cijene nakon slabih rezervacija za srpanj i kolovoz. To se posebno odnosi na one koji su povećali cijene i za 60 posto, a sada su ih vratili na prošlogodišnju razinu ili čak i nižu ako ih iznajmljuju kao "last minute" ponudu. Takvih slučajeva na Kvarneru je manje, ali ih ipak ima. Krk kao popularna auto-destinacija ostvaruje dobre rezultate i u ovoj sezoni. Ali brojni turisti ne skrivaju čuđenje novim cijenama.

"Prije 10, 12 godina, uvijek sam govorio jako je lijepo i prilično jeftino. Ali ovaj put nemam osjećaj da je tako jeftino. Zapravo, u svemu primjećujem da nije jeftino. No jako nam se sviđa ovdje. I dalje ćemo dolaziti, samo što je skuplje nego što je nekoć bilo", rekao je jedan Englez za N1, s kojim se slažu i lokalci.

"Ništa ne govorite. Malu mirovinu imam, to nije za živjeti", kaže.

Visoke cijene zasad nisu otjerale turiste pa iz Turističke zajednice otoka Krka ne skrivaju zadovoljstvo.

"Na cijelom otoku Krku trenutno se odmara oko 50.000 gostiju. To je manje za dva posto u odnosu na 2022. godinu. Cijene su u 2023. godini išle gore od 10, 15 pa i više posto. Snižavaju li se, nemamo takvih informacija. To ovisi o ponudi i potražnji. Vjerojatno se cijene koje su išle jako gore, ako nije popunjenost na toj razini se snižavaju", ističe Majda Šale, direktorica Turističke zajednice Krk.

A cijene najčešće snižavaju privatni iznajmljivači koji primijećuju neobične rupe u bookingu. Takav primjer je u susjednoj Crikvenici. "Peti mjesec je dao nagovještaj da će to možda biti dobro. To nam je bio jedan od najjačih mjeseci otkad radimo zadnjih sedam godina i onda se jednostavno nešto desilo. Malo je popustio booking. Morali smo spuštati po deset posto, spustiti ponude da bi ponovno dopunili te periode. I sad osmi mjesec ponovno nije popunjen kako smo navikli", govori Dijana Lukšić, privatna iznajmljivačica.

Iznajmljivači su spremni spuštati cijene last minute ponuda. Pregledom internetskih stranica za rezerviranje smještaja popusti su od oko deset posto do maksimalno 20 posto, piše N1, ali popuste je lakše naći na južnom nego na sjevernom Jadranu. U kampovima nemaju takvih problema, kažu da neće spuštati cijene – jer nemaju potrebu.

