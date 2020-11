Trump: Vodio sam, a onda se prednost počela magično smanjivati

Aktualni američki predsjednik Donald Trump oglasio se na Twitteru i komentirao jučerašnje izbore sugerirajući pritom izbornu prijevaru.

- Jučer navečer sam vodio u mnogim ključnim državama u kojima je gotovo svugdje vlast u rukama Demokrata. I onda prednost u jednoj po jednoj magično se počela smanjivati kako su krenuli prebrojavati iznenadne glasačke listiće. Vrlo čudno! 'Anketari' su sve potpuno pogriješili - stoji u jednom od tvitova koje je objavio Donald Trump.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!