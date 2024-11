Melania Trump ili njena dvojnica? Internetom se širi bizarna teorija: ‘Pogledajte, nije skidala naočale’

Na izborni dan, američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania glasali su na Floridi, što bi bio sasvim običan događaj – dok netko nije pokrenuo bizarnu teoriju zavjere. Trump je osvojio drugi mandat na čelu Sjedinjenih Država, no u američkoj javnosti teorije zavjere rijetko izostaju, a ovaj put, internet bruji o tome da Melania možda nije bila "prava" Melania.

Melania je taj dan nosila crnu haljinu na točkice i sunčane naočale, čak i u zatvorenim prostorima, što je odmah izazvalo komentare na društvenim mrežama. Korisnici platforme X ubrzo su ponovno počeli razglabati o staroj teoriji zvanoj "Fake Melania", prema kojoj prva dama povremeno ima dvojnicu koja se pojavljuje umjesto nje. Jedan od korisnika je napisao: "Evo još jedne rijetke pojave 'lažne Melanije'."

Nothing like #ElectionDay with a Fake Melania from the MAGAville pic.twitter.com/yvMWmpM5U9