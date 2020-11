Biden je kao 37-godišnjak boravio u Jugoslaviji: Znate li što je radio?

Utrka za američkog predsjednika koji će 20. siječnja položiti prisegu napokon je gotova. Nakon pet dana neizvjesnosti, Joe Biden je osvojio američke izbore i postao 46. predsjednik SAD-a.

Demokratski kandidat je jučer preokrenuo rezultat u dvije ključne države. Naime, prvo je to učinio u Georgiji, a onda i u Pennsylvaniji koja je još značajnija jer nosi čak 20 elektorskih glasova. Joe Biden ima 284 elektorska glasa, što mu je bilo dovoljna za pobjedu Donalda Trumpa koji ima 214.

Vrlo brzo nakon objave pobjede u svim važnim američkim medijima Biden se oglasio na Twitteru.

- Ameriko, počašćen sam što ste me izabrali da vodim našu veliku zemlju. Posao koji je pred nama bit će težak, ali ovo vam obećavam - bit ću predsjednik svih Amerikanaca, bez obzira na to jeste li glasali za mene ili ne. Zadržat ću vjeru koju ste mi dali - napisao je Biden na društvenoj mreži.

Jučer smo objavili Bidenov govor 90-ih godina u američkom senatu gdje je za Slobodana Miloševića rekao da je ratni zločinac.

Biden je 1991. bio predsjednik pododbora za europske poslove u američkom Senatu. Vrlo brzo je zaključio da je rat u bivšoj Jugoslaviji izazvala velikosrpska politika. I vrlo je brzo kao glavnog krivca označio Slobodana Miloševića, kojemu je pri jednom njihovu susretu u Beogradu 1993., prema navodima iz Bidenove knjige “Promises to Keep”, rekao da je “prokleti ratni zločinac i kao takvom bi vam trebalo suditi”.

Ali ovaj govor je iz prosinca 1995. i do tada su ratni zločini počinjeni u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku i BiH dobro poznati američkoj javnosti. Biden u tom govoru kaže kako zna da je mnogima u Senatu dosadan jer već tri godine govori oštro o ovoj temi. No, Biden je ponovo taj koji razumije bolje od drugih i naziva te zločine ne samo zločinima, nego riječju koja će se kasnije potvrditi u presudama dvaju međunarodnih sudova u Haagu. Riječju koju, unatoč tim presudama, službeni Beograd i dandanas izbjegava upotrijebiti.



– Spriječili smo da teško naoružanje dođe do žrtava agresije, a istodobno nismo spriječili da granate iz teškog naoružanja u rukama bosanskih Srba i agresora padaju na žrtve te agresije. Milošević je bosanske Srbe obilno opskrbio tenkovima, artiljerijom, avionima i trupama – govorio je Biden u Senatu.

Svakako valja spomenuti i da je demokrat Joe Biden kao 37-godišnji senator bio je na sprovodu Edvardu Kardelju.

Oko Bidena na Kardeljevu sprovodu isprele su se mnoge priče, a na društvenim mrežama vrti se i pismo napisano na službenom memorandumu Senata u kojem se on zahvaljuje Josipu Brozu Titu za gostoprimstvo koje je uživao kao član američke delegacije na Kardeljevu sprovodu. Popis članova delegacije Sjedinjenih Država na sprovodu Kardelju je dovoljno intrigantan. Iako sam Jimmy Carter nije došao, W. Averell Harriman dovoljno je veliko ime kojemu bi teško bilo tko iz ondašnje jugoslavenske piramide mogao nešto prigovoriti.

U tom izaslanstvu dolazi i tada mladi političar Biden. Biden je očito bio čovjek od Harrimanova povjerenja. Spominje se dinamičan, na trenutke čak i duhovit razgovor dvojice diplomata s Josipom Brozom Titom. Prema članku Christian Science Monitora iz 1987., to se doista i dogodilo, ali ne u Ljubljani, već u nespecificiranoj Titovoj rezidenciji na Jadranu. List piše o dvosatnom razgovoru u kojem su dvije povijesne figure razmjenjivale sjećanja o Drugom svjetskom ratu te poglede na hladni rat, komunizam i Staljina. Mladi je senator – samo slušao. Sam je novinaru tog lista rekao da bi mu se Harriman povremeno okrenuo i naložio mu: Reci što mladi ljudi misle, Joe.

– Tito je govorio o Staljinu. Svaki put kada bi ga spomenuo, vrat bi mu se zacrvenio. Bilo je to kao u emisiji “You Are There” Edwarda R. Murrowa – prisjetio se Biden za Christian Science Monitor tih trenutaka s Titom referirajući se na kultnog američkog novinara. List navodi kako je iskustvo s Harrimanom i Titom bilo i potvrđivanje dugotrajnog i dugoročnog Bidenova interesa za vanjsku politiku. Odavde dolazi ta sada visokopublicirana priča o Bidenovu susretu s Titom. I to je moglo biti jedino s utjecajnim Harrimanom, a jako teško neposredno u vrijeme Kardeljeva sprovoda.

