Primorac: Imam sjajan odnos s Trumpovim timom, američki narod je poslao poruku da se želi vratiti tradicionalnim vrijednostima

Kako komentira rezultat američkih izbora, povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću, kao i značenje toga za Ameriku, ali i za cijeli svijet, pitanja su o kojima smo danas porazgovarali i s HDZ-ovim kandidatom na našim predsjedničkim izborima Draganom Primorcem.

- Trumpova pobjeda u SAD-u zapravo je doživljena kao svojevrsni referendum američkog naroda koji je time poslao poruku da se želi vratiti tradicionalnim vrijednostima društva za koje drži da su posljednjih godina izgubljene. Pobjeda Trumpa je toliko signifikantna, posebice nakon osvajanja Senata, da predstavlja preuzimanje kompletnog političkog spektra aktivnosti u SAD-u. Osim toga, Trumpova će pobjeda biti upisana u američku povijest i zbog još jednog razloga. Naime, samo je još Grover Cleveland, američki predsjednik s kraja 19 stoljeća, uspio osvojiti drugi ne-uzastopan mandat. Trump je to napravio 120 godina nakon Clevelanda. Trumpove poruke su iznimno dobro odjeknule među mladima, posebice u mlađoj muškoj populaciji koja je na izbore izašla u velikom broju. Ključno je to što se većina američkih građana snažno identificirala s Trumpovim porukama vezano uz pitanja standarda američkih građana, smanjenja poreza na dobit, povoljnijih uvjeta zaduživanja, imigracijske politike, posebice imigranata iz Meksika, ali i vanjske politike, poput odnosa SAD-a prema ratu u Ukrajini i Bliskom istoku, te trgovinske razmijene, pogotovo s inozemstvom. Tu se prvenstveno misli na Kinu jer je Trump rekao da će povećati carine za robu uvezenu iz Kine, i to do 60%. Jednostavnim rječnikom rečeno, Trump je uvjerio američke građane da je Kamala Harris prošlost koja Sjedinjene Američke Države ne može povesti u novo desetljeće. Zbog jasnih poruka s kojima su se identificirali birači, ostvario je daleko bolji izborni rezultat nego što je to ostvario 2020. - kazao nam je Dragan Primorac komentirajući Trumpovu pobjedu i povratak u Bijelu kuću. Potom se osvrnuo na još jednog čovjeka zaslužnog za ovakav izborni rezultat u Americi, kao i na Trumpovo obraćanje javnosti.

- Nema nikakve dvojbe da je značajan doprinos Trumpovoj pobjedi dao i Elon Musk koji je putem svoje platforme X (ranije Twitter) praktički svakodnevno na milijune adresa slao kratke i jezgrovite Trumpove poruke. A slušajući završno Trumpovo obraćanje da se iščitati da je izvukao veliko iskustvo iz prethodnog mandata te da je po prvi put počeo jasno govoriti o zajedništvu svih građana SAD-a. Jasno artikulirane Trumpove poruke i povjerenje investitora u njih dovelo je do oduševljenja na američkim burzama, što je rezultiralo postizanjem rekordnih vrijednosti bitcoina, dolar je porastao, kao i dionički indeksi - istaknuo je Dragan Primorac da bi na kraju naglasio i ovo:

- Osobno, imam sjajne odnose s Trumpovim timom tako da ćemo suradnju između SAD-a i Hrvatske dodatno intenzivirati u svim područjima od strateškog interesa za naše države.



