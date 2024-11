'Amerika nije bila spremna za predsjednicu, za Trumpa su glasali ljudi s upitnom egzistencijom, on je njima idol'

- I da je izgubio izbore, Donald Trump bi održao govor jer bi išao na rušenje legitimiteta. Imao je sigurno spremna oba govora. Dakle, pobjednički govor mu je bio pripremljen, iako on dosta improvizira, pročita i prepriča pa je po tome neobičan u odnosu na predsjednike koji pred sobom imaju hrpu papira. Vidjet ćemo, pak, je li politički sazrio proteklih godina, odnosno između dva mandata - započinje komunikologinja dr.sc. Ljiljana Buhač, koju smo zamolili da prokomentira Trumpov pobjednički govor, ali i općenito komunikacijski aspekt.

- Donald Trump je showman. On pleše, giba se, omalovažava i vrijeđa, nije važno koga i gdje. Za europske standarde, možemo slobodno reći da se ponaša nekulturno. Imam dojam da što je više vrijeđao, to je veću popularnost uživao. Amerika je odlučila da još nije spremna za ženu predsjednicu. Kamala Harris se dobro borila, ali uletjela je u izbornu utrku u posljednji tren. Vidjeli smo kakva je populacija bila uz Trumpa - ljudi na rubu, s upitnom egzistencijom, on je njima idol jer je on uspio, ostvario američki san. A što sam ja neuspješan, nikome ništa. Na našim su prostorima svi bili uvjereni kako će pobijediti Kamala Harris, upravo zbog njezine kulture, gledali su iz svoje perspektive - nastavlja komunikologinja Buhač.

Amerikancima, kaže ona, ne smeta što Trump vrijeđa i omalovažava sve oko sebe ili rasteže istinu - njima treba zabave, a Trump im to nudi.

- Baš je radio predstavu u kampanji, i što je ona veća bila, to su ljudi oko njega postajali raspamećenija. Što se neverbalne komunikacije tiče, pokreti su mu bili agresivni i napadni, mrštio se... Vokabular mu je bio ispod razine. Uglavnom, prošao je. To je Amerika, kod nas mu to sigurno ne bi pošlo za rukom. Amerikanci su odlučili, ali nažalost, odlučili su i za ostatak svijeta. Moraju se svi njega plašiti, i u Americi, i izvan nje. On nije sklon Europi - poručuje Ljiljana Buhač.

Trump u sebi ima crtu dramaturgije, dodaje naša sugovornica, ne poštuje pravila - štoviše, sam ih postavlja i provodi.

- U Europi se ne bi moglo dogoditi da čovjek s toliko kaznenih djela i dugom prema državi postane predsjednik. No, Amerika je drugi svijet - zaključuje.

