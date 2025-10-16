Trump poručio Hamasu: 'Ako to ne učine, mi ćemo se pobrinuti za to'

S dolaskom međunarodnih snaga i početkom američkog plana stabilizacije Gaze, situacija na Bliskom istoku ulazi u novu fazu u kojoj diplomacija i vojna prisutnost pokušavaju nadomjestiti godine razaranja i nepovjerenja između Izraela i Hamasa.

Na terenu je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) započelo raspoređivanje 200 vojnika u Izrael radi uspostave civilno-vojnog koordinacijskog centra u sjevernoj Gazi. Istodobno, tri zemlje izvan Bliskog istoka , Indonezija, Azerbajdžan i Pakistan , izrazile su interes za sudjelovanje u budućim stabilizacijskim snagama u Pojasu Gaze, prema dužnosnicima američkog Ministarstva obrane. Te zemlje žele ojačati međunarodni utjecaj i odnose s Washingtonom, a pregovori su još u ranoj fazi bez formalnih obveza.

“Stabilizacijske snage” ključni su dio američkog plana kojim bi se obučila palestinska policija da preuzme upravljanje Gazom nakon Hamasa. Egipat i Jordan trebali bi sudjelovati u konzultacijama, Očekuje se i sudjelovanje egipatskih, katarskih i emiratskih snaga u nadzoru primirja unutar izraelskog teritorija. U međuvremenu

Američki predsjednik Donald Trump, kazavši u srijedu navečer da Hamas “definitivno traži tijela preostalih izraelskih zarobljenika u Pojasu Gaze”, od kojih su neka pod ruševinama, te dodao da će “stvar proći dobro”. Izjava je uslijedila nakon što su izraelski dužnosnici izrazili sumnju u predanost Hamasa vraćanju tijela. Trump je potvrdio da Hamas već kopa po ruševinama i tunelima te da su neka tijela zakopana dulje vrijeme. “Traže ih, naravno. Tu su i živi taoci, svi su se vratili, a danas su vratili još tijela. To je dugotrajan proces”, rekao je.

Istodobno je upozorio da, ako Hamas ne provede uvjete sporazuma o prekidu vatre, može dopustiti Izraelu da nastavi vojne operacije u Gazi. Sporazum o okončanju rata stupio je na snagu 10. listopada, no Trump je naglasio da će “situacija s Hamasom biti brzo riješena” i poručio: “Ako Hamas odbije razoružati se, Izrael će se vratiti na ulice čim izgovorim riječ.” Dodao je i da ga je Hamas obavijestio kako će se razoružati, ali upozorio: “Ako to ne učine, mi ćemo se pobrinuti za to. Ne moram vam reći kako, ali hoćemo.”

Izrael je ranije zaprijetio nastavkom borbi ako Hamas ne bude poštovao dogovor, osobito u pogledu vraćanja tijela zarobljenika, dok je Hamas poručio da zbog logističkih poteškoća ne može sve odmah predati. Trumpova administracija istodobno radi na provedbi šireg plana za restrukturiranje situacije u Gazi, uključujući formiranje međunarodnih stabilizacijskih snaga i mirovni plan od 20 točaka koji bi trebao osigurati prijenos vlasti i dugoročni mir u regiji.