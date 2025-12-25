Naši Portali
POLITIČKO NASLJEĐE

Bolsonaro iz zatvora gura sina u utrku za predsjednika Brazila 2026.

FILE PHOTO: Senator Flavio Bolsonaro visits his father at a Federal Police building in Brasilia
Foto: Diego Herculano/REUTERS
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
25.12.2025.
u 16:03

Vijest o predsjedničkoj kandidaturi Bolsonara mlađeg ovog mjeseca potresla je financijska tržišta.

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro podržao je u četvrtak kandidaturu svog sina na predsjedničkim izborima 2026., prilikom kratkog izlaska iz zatvora radi još jedne operacije zbog uboda nožem prije sedam godina. Senator Flavio Bolsonaro (44) rekao je da želi učvrstiti konzervativno nasljeđe svog oca na izborima 4. listopada na kojima će pokušati svrgnuti ljevičarskog predsjednika Luiza Inacija Lulu da Silvu.

"Zadaća mi je ne dopustiti da se ušutka volja naroda, stoga donosim odluku o nominaciji Flavija Bolsonara za pretkandidata za predsjednika 2026.", rekao je Jair Bolsonaro u pismu koje je Flavio pročitao ispred bolnice u gradu Braziliji gdje se liječi njegov otac.

Na planiranom je liječenju kile, objavila je njegova supruga Michelle Bolsonaro na društvenim mrežama. Jair Bolsonaro (70) ima povijest hospitalizacija i operacija povezanih s ubodom nožem koji je pretrpio tijekom kampanje 2018. godine, uključujući 12-satni tretman zbog redovitih crijevnih tegoba u travnju ove godine. Sudac Vrhovnog suda Alexandre de Moraes odobrio je Bolsonaru da radi operacije napusti zatvor, gdje služi 27-godišnju kaznu zbog planiranja državnog udara.

FOTO Povijesna polnoćka u Zagrebačkoj katedrali: Prvi put nakon potresa ponovno otvorena za vjernike
FILE PHOTO: Senator Flavio Bolsonaro visits his father at a Federal Police building in Brasilia
Soba bivšeg predsjednika, u kojoj nema računala i mobitela, pod nadzorom je policije. Bivši predsjednik, za koga postoji rizik od bijega nakon osuđujuće presude, pritvoren je krajem studenog, a tri dana kasnije počeo je služiti svoju kaznu od 27 godina zatvora.

Vijest o predsjedničkoj kandidaturi Bolsonara mlađeg ovog mjeseca potresla je financijska tržišta. Investitori su se ranije kladili da će bivši predsjednik podržati iskusnijeg kandidata poput guvernera Sao Paula Tarcisija de Freitasa, njegova bivšeg ministra infrastrukture.

bolsonaro politika Brazil

