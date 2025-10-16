Naši Portali
SPORAZUM NA KLIMAVIM NOGAMA

Hamas vratio još dva tijela talaca, kaže da će za ostale trebati vremena

Red Cross receives bodies of hostages from Hamas as part of Gaza ceasefire swap
Dawoud Abu Alkas/REUTERS
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
16.10.2025.
u 03:00

Prema sporazumu o prekidu vatre između Izraela i islamističke skupine, Hamas je dužan predati ukupno 28 tijela. Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca

Hamas je u srijedu predao posmrtne ostatke još dva taoca Međunarodnom odboru Crvenog križa, ali je rekao da trenutno ne može pronaći preostala tijela. Izraelska vojska ranije je priopćila da su četiri lijesa predana osoblju MKCK-a i da će uskoro biti predana izraelskim snagama. Prema sporazumu o prekidu vatre između Izraela i islamističke skupine, Hamas je dužan predati ukupno 28 tijela. Skupina je u ponedjeljak pustila posljednjih 20 živih talaca.

Međutim, predaja preostalih tijela sada se čini teškom, što izaziva strahove za stabilnost krhkog primirja. Izraelska vojska u srijedu je izjavila da su forenzički stručnjaci otkrili da jedno od 10 tijela koje je Hamas do sada predao ne odgovara nijednom od nestalih preminulih talaca.

U izjavi objavljenoj istovremeno s najnovijom primopredajom u srijedu, Hamas je izjavio da je predao sva tijela talaca kojima trenutno može pristupiti te je stoga ispunio svoje obveze prema sporazumu o prekidu vatre. „Preostala tijela zatvorenika zahtijevaju značajne napore i posebnu opremu za njihovo traženje i izvlačenje, a mi ulažemo velike napore kako bismo zatvorili ovaj dosje“, navodi se u izjavi. Vjeruje se da su mnogi posmrtni ostaci talaca zakopani pod ruševinama bombardiranih zgrada ili u tunelskim oknima, nakon dvije godine sukoba u Pojasu Gaze. Izrael i dalje inzistira na povratku svih mrtvih talaca.
Ključne riječi
taoci Izrael Hamas

