Trump zaprijetio Hamasu: 'Izrael će se vratiti na ulice Gaze čim ja kažem riječ'

Predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da bi mogao dopustiti izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da ponovno pokrene vojne akcije u Gazi ako Hamas ne ispuni svoje obaveze iz dogovora o primirju. U kratkom telefonskom razgovoru s CNN-om Trump je rekao da bi izraelske snage mogle ponovno izaći na ulice „čim ja kažem riječ“.

„Ono što se događa s Hamasom, to će se brzo razjasniti“, rekao je predsjednik. Izraelske vlasti, kako prenosi CNN, optužuju Hamas, da ne poštuje dogovor prema kojem bi trebali predati sve taoce, žive i mrtve, kao dio plana za okončanje sukoba u Gazi. To je izazvalo porast bijesa u Izraelu, gdje su vlasti UN-u javile da bi humanitarna pomoć koja je trebala biti dopremljena u Gazu mogla biti smanjena ili odgođena zbog malog broja predanih tijela mrtvih talaca. Ipak, dosad je krhko primirje i dalje na snazi.

Četvrta točka Trumpova 20-točkastog mirovnog plana predviđa: „Unutar 72 sata od javnog prihvaćanja ovog sporazuma od strane Izraela, svi taoci, živi i mrtvi, bit će vraćeni.“ Do srijede ujutro svi živi izraelski taoci su vraćeni u Izrael. Međutim, Hamas je predao tijela samo četvero ljudi, a izraelska vojska tvrdi da jedno od tijela ne pripada izraelskom taocu. Očekuje se da će večeras biti vraćeno još četiri do pet tijela, prema izvoru bliskom slučaju kojeg citira CNN.

Trump je istaknuo kako je oslobađanje živih talaca samo po sebi bilo izuzetno važno. „Izuzetno je važno što smo oslobodili tih 20 talaca“, rekao je američki predsjednik. U danima nakon oslobađanja talaca, došlo je do nasilnih sukoba između Hamasa i suparničkih skupina, uključujući incident koji je završio navodnom javnom egzekucijom. Trump je ranije upozorio da Hamas mora biti razoružan ili „mi ćemo ih razoružati“. Njegov plan predviđa budućnost u kojoj Hamas neće imati ulogu u upravljanju Gazom, koja će biti demilitarizirana i pod neovisnim nadzorom. Administracija je priznala da je još potrebno raditi na rješenju budućnosti Gaze te da je sporazum koji je doveo do oslobađanja talaca samo prva faza. Trump je CNN-u rekao da Hamas trenutno „ide i čisti bande, nasilne bande“.

„Istražujem to“, rekao je kada su ga upitali postoji li mogućnost da Hamas izvršava nevine Palestince. „Saznat ćemo. Može biti da su to bande i više od toga“, dodao je. Šesta točka predsjednikova plana predviđa: „Kad svi taoci budu vraćeni, članovi Hamasa koji se obave na miran suživot i predaju oružje dobit će amnestiju. Članovima Hamasa koji žele napustiti Gazu osigurat će se siguran prolaz do primajućih zemalja.“

CNN je predsjednika pitao što će se dogoditi ako Hamas odbije razoružanje. „Razmišljam o tome“, odgovorio je Trump. „Izrael će se vratiti na ulice čim ja kažem riječ. Ako bi Izrael mogao ići i razbiti ih, učinili bi to.“ Predsjednik je također rekao da je morao „zadržati“ izraelske snage i Netanyahuu. „Rješavao sam to s Bibi-jem“, rekao je. Unatoč tome, Trump je izrazio optimizam glede dugoročnih izgleda za mir, posebno zbog snažne podrške drugih zemalja u regiji.