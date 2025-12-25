Atmosferska rijeka potopila Kaliforniju: Izvanredno stanje, evakuacije i opasnost koja ne prestaje ni na Božić

Na Badnjak je jug američke savezne države Kalifornije pogodilo rašireno bujično poplavljivanje uzrokovano obilnim i dugotrajnim pljuskovima. U jednom planinskom turističkom odredištu zabilježene su dramatične snimke na kojima se nanosi blata i krhotina slijevaju niz prometnice, dok se nabujala voda velikom brzinom probija kroz trijemove brojnih obiteljskih kuća.

Američka Nacionalna meteorološka služba upozorila je da će se „po život opasni uvjeti povezani s atmosferskom rijekom” nastaviti i tijekom Božića, pri čemu ostaje na snazi rijetko izdano upozorenje o „visokom riziku od ekstremnih količina oborina”. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje u šest okruga kako bi, kako je naveo, „hitnim službama omogućio brzo djelovanje i pravodobno raspoređivanje resursa radi zaštite naših zajednica”.

🚨 BREAKING | Torrential Rains Trigger Flash Flooding Across Southern California 🚨



🌧️ Powerful atmospheric river slammed SoCal, causing widespread flash flooding & mudflows.

🚗 Emergency crews rescued stranded drivers from flooded roads and submerged vehicles.

🔥 Evacuation… pic.twitter.com/867p285QtC — GLOBAL PULSE 360 (@DataIsKnowldge) December 25, 2025

Prema navodima dužnosnika okruga Los Angeles, izdano je oko 130 naloga za evakuaciju stanovnika iz posebno ugroženih domova, od kojih se mnogi nalaze na istom području koje je početkom godine bilo opustošeno razornim šumskim požarima. Južna Kalifornija u ovo doba godine prosječno primi do 2,5 centimetra oborina, no ovoga bi tjedna brojna područja mogla zabilježiti između 10 i 20 centimetara kiše, a u planinskim predjelima i znatno više, izjavio je meteorolog Nacionalne meteorološke službe Mike Wofford. Obilne snježne oborine i snažni udari vjetra očekuju se u dijelovima gorja Sierra Nevada, gdje bi mogli nastupiti uvjeti gotovo potpune bjeline, što će putovanja preko planinskih prijevoja učiniti gotovo nemogućima.

Prema podacima Centra za lavine Sierra, u okolici jezera Tahoe postoji i „znatan” rizik od lavina. Elektroprivredna tvrtka Pacific Gas and Electric priopćila je da je više od 165 tisuća kućanstava ponovno priključeno na električnu mrežu nakon nestanaka struje uzrokovanih olujom. Kalifornija je osobito izložena ekstremnim vremenskim pojavama, što dodatno pogoršava činjenica da se razdoblja obilnih oborina često smjenjuju s naglim i dugotrajnim sušama, piše SkyNews.

Zlatna država u prošlosti je već trpjela posljedice suša i šumskih požara, ali i potresa te poplava, što potvrđuje njezinu ranjivost na sve izraženije klimatske ekstreme.