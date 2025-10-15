Trump najavio mir, a već sljedeći dan zaprijetio ratom: Bliski istok ponovno na rubu sukoba

Kako se i moglo očekivati, druga faza mirovnog plana Donalda Trumpa ulazi u teško razdoblje. Američki predsjednik, koji je samo dan ranije pred 31 državnikom svijeta najavio "kraj ratova na Bliskom istoku" i "ulazak u novu eru mira", već je sljedećeg jutra zaprijetio ratom i nasiljem. Trump je službeno objavio početak druge faze sporazuma o Gazi, navodeći da su vođeni izravni razgovori s Hamasom preko visokih američkih dužnosnika. Potvrdio je da je Hamas obaviješten o obvezi razoružanja te poručio: "Ako se to ne dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to". Dodao je da će se razoružavanje odviti brzo i "možda nasilno", naglasivši da će Sjedinjene Države pomno pratiti poštuje li Hamas dogovor.

Trump je također izjavio da je Hamas već eliminirao neke od kriminalnih skupina u Pojasu Gaze i da ga to "ne zabrinjava previše". No samo dan ranije upravo je on dao Hamasu zeleno svjetlo da preuzme kontrolu nad Gazom i vrati mir i stabilnost, čime je stvorio dojam početka nove faze suradnje. Međutim, euforija nije dugo trajala. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji se istovremeno bori za politički opstanak i ravnotežu s radikalnim desnim strankama, jedva dočekao izjave Trumpa i odmah uputio upozorenjem na mogućnost novog rata. Netanyahu je izjavio da i dalje vjeruje u mirovni proces, ali je istaknuo da su Trumpovi uvjeti "vrlo jasni" — Hamas mora predati oružje i biti lišen svih vojnih kapaciteta, inače će, kako je rekao, "nastati pravi pakao".

Objasnio je da sljedeći korak nakon povratka živih talaca mora biti potpuna demilitarizacija Gaze: "Moramo osigurati da u Gazi nema tvornica oružja i da se oružje ne krijumčari. To je demilitarizacija". Trump je, s druge strane, ponovno zaprijetio da će "ako se Hamas ne razoruža, to učiniti Amerika”, dodajući da će to biti "brzo i možda nasilno". Netanyahu je na te izjave samo komentirao: "Čuo sam Trumpove riječi o paklu. Nadam se da do toga neće doći. Nadam se da ćemo to moći riješiti mirno, iako smo spremni na sve scenarije". istodobno Izraelski i američki mediji složili su se da je Trumpova "pobjednička turneja" Bliskim istokom samo privremeni politički spektakl te da bi mogla označiti početak kraja Netanyahuove ere. Prema njihovim analizama, oslobađanje zatvorenika koje drži Hamas ima daleko veću težinu od samohvalnih izjava dvojice lidera.

Katarski premijer Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani također je kazao da ni Izrael ni Hamas još nisu spremni za sveobuhvatan mirovni sporazum, pa su posrednici odlučili odgoditi raspravu o najtežim pitanjima uključujući razoružanje Hamasa — do završetka razmjene zatvorenika. Jer još nije jasno na koje načine će razoružati Hamas. U međuvremenu, izraelski mediji izvijestili su da je Hamas posrednicima prenio namjeru da preda tijela još četvorice izraelskih zarobljenika, čime se broj predanih tijela popeo na 12 od ukupno 28 dogovorenih. Tijela su predana Međunarodnom odboru Crvenog križa, a zatim prevezena u forenzički centar u Tel Avivu na identifikaciju. Izrael smatra da Hamas namjerno odugovlači s procesom te kao odgovor ograničava ulazak humanitarne pomoći u Gazu i drži prijelaz Rafah zatvorenim.

Hamas tvrdi da još uvijek pokušava pronaći posmrtne ostatke nakon dvije godine od završetka rata u Gazi, dok je prethodnog dana predao posljednjih 20 živih zatvorenika Crvenom križu, čime je formalno ispunio dio dogovora. No, unatoč tim simboličnim gestama, atmosfera između Washingtona, Jeruzalema i Gaze ponovno je postala napeta. Trump, koji je u ponedjeljak govorio o miru, već u utorak prijeti ratom. Umjesto nove ere stabilnosti, regija ponovno klizi prema starom obrascu prijetnji i sukoba — dokaz da je mir na Bliskom istoku još uvijek daleko, a svaka euforija tek kratkog daha.