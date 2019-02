Trebamo inspekciju za zaštitu životinja koja bi se bavila isključivo zanemarivanim, zlostavljanim i napuštenim životinjama

Pas Felix pretučen željeznom šipkom u Osijeku, dva psa i nekoliko mačaka otrovani insekticidom na Braču, obješena mačka na vratima frizeraja zbog sukoba sa župnikom u Sv. Ivanu Žabnom, izmrcvaren pijetao na splitskoj rivi, sjekirom usmrćena mačka u Brodskom Stupniku..., samo su neke od crnih statistika koje je u lanjskoj godini u Hrvatskoj zabilježila udruga Prijatelji životinja.

Ističu da su slučajevi zlostavljanja zaredali i na početku 2019. No prekršajna i kaznena djela protiv životinja ne rastu u odnosu na prethodne godine, koliko su dostupne informacije o tim strahotama, te senzibilizacija javnosti na nužno sprečavanje i sankcioniranje takvih nedjela.

– Osim slučajeva sadističkih iživljavanja na životinjama, životinje najviše pate i umiru zbog ljudske neodgovornosti i rješavanja neželjenog potomstva kućnih ljubimaca utapanjem, gušenjem, zakapanjem dok su još živi i drugim brutalnim metodama – kaže pravnica Ivana Lunka iz Prijatelja životinja. Dodaje da smanjenju okrutnosti mogu pomoći jedino provedba Zakona o zaštiti životinja, propisivanje obavezne trajne sterilizacije i kontrola mikročipiranja, kao i sankcioniranje svih slučajeva.

Popisom 45 patnji i nepotrebnih smrti koje su se mogle izbjeći, Prijatelji ukazuju i na neke dosuđene kazne, no kazne zatvora i dalje se rijetko izriču. Iako su u prekršajnim postupcima propisane novčane kazne i do 50 ili 80 tisuća kuna, a prema Kaznenom zakonu i do godinu dana zatvora, kazne za počinitelje zlodjela i dalje su male ili uvjetne.

Također, ističu važnost osnivanja inspekcije za zaštitu životinja.

– Takva specijalizirana inspekcija može biti i dio veterinarske inspekcije, no ona bi se bavila isključivo zanemarivanjem, zlostavljanjem i napuštanjem životinja – poručuje Ivana Lunka i zaključuje da bi se tako učinkovitije provodio zakon.

Tužan popis tek maloga broja stradalih životinja u 2018. godini možete vidjeti na http://prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=3663