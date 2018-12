U lov odlazio s necijepljenim psima, a lovoovlaštenik kaže – imao je valjane dokumente

Kad je protiv lovca B. O. iz naselja Donje Postinje podignuta kaznena prijava zbog zlostavljanja pasa, snimka na kojoj ih tuče i gazi nogama zgrozila sve koji su je vidjeli, Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo nam je tada da psi nisu bili ni cijepljeni ni čipirani.

Zbog toga su najavili i optužni prijedlog prekršajnom sudu, a životinje su privremeno oduzete. No, kako je moguće da vlasnik čiji psi nisu cijepljeni ni čipirani odlazi s njima u lov, odnosno, je li riječ o legalnom lovu ili krivolovu zbog nepoštivanja propisa? Jer propisano je da, osim evidencije u Hrvatskom kinološkom savezu ili u Hrvatskom lovačkom savezu, psi stariji od 18 mjeseci ne mogu u lov bez ispita, za. što dobivaju i posebnu iskaznicu na kojoj su podaci o IPO ispitu (ispit prirođenih osobina). Mogu li biti evidentirani i ispitu pristupiti psi koji nisu cijepljeni i čipirani?

Provjeravajući tko je u sustavu kontrole lova, lovaca i lovačkih pasa zadužen da sve funkcionira po propisima, a tko je odgovoran za njihovo kršenje, krenuli smo od Lovačkog društva Muć, čiji je B.O. bio član. Zbog zlostavljanja pasa odmah su ga se odrekli i izbrisali iz članstva, jer jedan lovac, kažu, tako se ne smije ponašati.

– Lovačko društvo nema nikakve ingerencije nad psima, no psi s kojima lovac ide u lov moraju biti cijepljeni i čipirani i moraju imati ispit. To provjerava lovoovlaštenik lovišta u kojem se lovi, a lovna inspekcija provodi kontrole. U Hrvatskoj lovi više od 70.000 lovaca, tko će to sve kontrolirati. Očito ovdje lovoovlaštenik nije ništa provjeravao. Meni je inspekcija bila nekoliko puta, no da imam lovca koji nema sve što mu treba, ne bih ga pustio u lov – rekao nam je Ilija Vekić, predsjednik društva. Ističe da je B.O. bio njihov član, ali je lovio u lovištu Južni Velebit gdje je i nastala snimka zlostavljanja. Kaže kako u ovom slučaju nitko nije reagirao, a velik je rizik što su necijepljeni psi odlazili u lov.

Na koji način lovna inspekcija provodi kontrolu lovačkih pasa koji idu u lov, radi li to kod svakog najavljenog lova ili na neki drugi način te koja je uloga ovlaštenika prava lova, pitanja su koja smo poslali u Ministarstvo poljoprivrede. Zanimalo nas je i čiji je propust što je B. O. izbjegao sve kontrole, lovio sa psima koji nisu pripremljeni za lov, a nisu ni cijepljeni, te tako ugrozio i njih i druge pse, a moguće i ljude?

– Lovna inspekcija prilikom redovnih kontrola lova u neposrednom inspekcijskom nadzoru kontrolira i dokumentaciju vezanu uz prisustvo lovačkih pasa u lovu, a sukladno Zakonu o lovstvu i odgovarajućim podzakonskim aktima. S obzirom na to da je u Hrvatskoj ustanovljeno 1078 lovišta, nemoguće je obaviti kontrolu svakog najavljenog lova. Međutim, lovoovlaštenik je dužan prilikom obavljanja lova provjeriti sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje lova i na temelju njih izdati dopuštenje za lov divljači – odgovaraju nam iz Ministarstva i mole da im dostavimo informacije, ako ih imamo, o činjenicama koje se odnose na lovište u kojem je lov obavljan, datum kada je lov obavljan i koji psi su sudjelovali u tom lovu, a vlasništvo su Bože Oršulića, kako bi inspekcija mogla utvrditi činjenično stanje.

– Iz vašeg upita nemamo dovoljno informacija o samom lovu koji spominjete – kažu iz Ministarstva.

I dok Ministarstvo kaže kako nemaju dovoljno informacija, odgovore smo zatražili i od lovoovlaštenika lovišta Južni Velebit, tvrtke M-90 d.o.o. iz Duge Rese, inače tvornice streljiva. Nakon pismenog upita u telefonskom smo razgovoru od osobe koja nam se nije predstavila, samo je napomenula da još ne može službeno zastupati tvrtku, doznali kako je provedena kontrola.

– Od nositelja grupe koja je kod nas pod zakupom saznao sam da je lovac imao valjani dokument s kojim je sudjelovao u lovu – rekao nam je muški glas. Na pitanje kako valjane dokumente može imati netko čiji psi nisu ni cijepljeni ni čipirani, odgovorio nam je da će ipak još sve provjeriti, ali više se nije javio.

I dok Ministarstvu nedostaju podaci, a lovoovlaštenik tvrdi da su svi dokumenti ispravni, i dalje se pitamo tko i kako kontrolira što se događa u lovu. Pa čak i kad se nešto slučajno otkrije, ne mogu provjeriti jer im nedostaju informacije. Nije li upravo njihov posao da te informacije sami potraže? Svu odgovornost sa sebe skida i Hrvatski lovački savez. Kažu, nisu ovlašteni niti za evidenciju čipiranih pasa, niti za prisustvo lovačkih pasa u lovu, a Savez ne može direktno poduzeti mjere protiv bilo koga. Za to je nadležna matična lovačka udruga, a ona je i poduzela odgovarajuće, zakonom dopuštene mjere.