BREAKING
VOZITE SIGURNO I OPREZNO

FOTO Kaos na cestama diljem zemlje: Dvije prometne nesreće, kolona 9 kilometara

VL
Autor
Večernji.hr
19.12.2025.
u 14:25

Prema podacima HAK-a, situacija je posebno teška na nekoliko ključnih prometnih pravaca, a najveće gužve tek se očekuju tijekom vikenda, odnosno od petka pa sve do 24. prosinca u večernjim satima

Kako se približava blagdanski tjedan, a petak je mnogima bio idealna prilika za spajanje vikenda s nadolazećim blagdanima, prometnice diljem zemlje već su pod ozbiljnim pritiskom. Blagdanski val očito je krenuo ranije nego inače, a prve velike gužve bilježe se već od jutarnjih sati.

Na graničnim prijelazima za ulazak u Hrvatsku stvaraju se višesatna čekanja i kilometarske kolone. Posebno teška situacija zabilježena je na zagrebačkoj obilaznici, na autocesti A3 između čvora Lučko i Mosta Sava, gdje se u smjeru Lipovca vozi usporeno po dva prometna traka. Iako je očevid prometne nesreće dovršen, kolona vozila i dalje se proteže na oko devet kilometara, što znatno produžuje vrijeme putovanja kroz zapadni dio Zagreba.

Problemi su prisutni i na autocesti A6 Rijeka–Zagreb. Između čvorova Ravna Gora i Delnice, na 33. kilometru u smjeru Rijeke, promet se zbog prometne nesreće odvija samo jednim trakom, uz znatna usporenja. Dodatne poteškoće na istoj autocesti bilježe se i u tunelu Rožman brdo, gdje se u smjeru Zagreba također vozi jednim trakom zbog nesreće na kolniku.

Na zagrebačkoj obilaznici povećana gustoća prometa bilježi se i između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno, a povremeni zastoji dodatno otežavaju prolazak tim dijelom autoceste, osobito u popodnevnim i večernjim satima.

Duga zadržavanja prisutna su i na istoku zemlje. Na autocesti A3 Bregana–Lipovac, ispred graničnog prijelaza Bajakovo u smjeru istoka, formirala se kolona osobnih i teretnih vozila duga oko osam kilometara, što je uobičajena slika tijekom blagdanskih putovanja i pojačanog teretnog prometa. Iz HAK-a apeliraju na vozače da prate stanje na cestama, prilagode brzinu uvjetima vožnje te, ako je moguće, planiraju putovanje izvan prometnih vrhunaca. 

blagdani autocesta gužve HAK

